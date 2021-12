OAB-MT publica lista de presidentes eleitos em suas Subseções. Em Alta Floresta, Lourdes Volpe Navarro é reeleita

Na última sexta-feira (26), a advocacia mato-grossense escolheu a chapa composta por Gisela Cardoso e José Carlos de Oliveira Guimarães para comandar a OAB-MT no triênio 2022-2024. No mesmo pleito, que contou com a participação de 8.888 votantes, foram eleitos os novos conselheiros Federais e Estaduais da Ordem, a nova diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA-MT), que será presidida novamente por Itallo Leite, e as novas diretorias das 29 Subseções da OAB-MT.

A 1ª Subseção de Rondonópolis elegeu Bruno de Castro Silveira. Em Cáceres, Cibele Simões dos Santos foi eleita presidente da 3ª Subseção. Na 5ª Subseção, em Várzea grande, o eleito foi Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo. Em Sinop, a 6ª Subseção será presidida por Xênia Michelle Artimann Guerra e em Tangará da Serra, sede da 10ª Subseção, por Jonas Coelho da Silva.

Em Nova Xavantina, a advocacia da 12ª Subseção elegeu Rafael Pereira Lopes como representante e a de Peixoto de Azevedo, 14ª Subseção da OAB-MT, elegeu Fabiane Lemos Melo. A 15ª Subseção de Pontes e Lacerda será presidida por Edison Oliveira de Souza Junior e a 18ª, de Jaciara, por Ricardo Marques de Abreu.

Canarana elegeu Marcelo da Cunha Marinho para a presidência da 19ª Subseção. Em Lucas do Rio Verde, 21ª Subseção, a eleita foi Danusa Serena Oneda, e na 22º Subseção, em Primavera do Leste, o advogado Ethiene Brandão e Silva Mendonça de Lima.

As Subseções de Campo Verde, Campo Novo do Parecis, Nova Mutum e Comodoro, elegeram, respectivamente, Maurytania Celeste Brito dos Santos Bauermeister, André Newton de Figueiredo Castro, Jonas Henrique Meldola da Silva e Catiane Felix Cardoso de Souza. Na 29ª Subseção de Paranatinga o novo presidente eleito é Josimar Loula Filho.

Dez reeleitos

Em dez Subseções, os (as) atuais presidentes foram reeleitos, dentre esses, Lourdes Volpe Navaro, reeleita na 8ª Subseção de Alta Floresta com 139 votos. Lourdes encabeçava a Chapa Tudo Pela Ordem. A 8ª subseção de Alta Floresta tem cerca de 240 advogados inscritos e abrange os municípios de Carlinda, Paranaita, Nova Monte Verde, Apiacás e Nova Bandeirantes.

Os demais reeleitos foram os seguintes: A 2ª Subseção de Barra do Garças reelegeu André Luiz Soares Bernardes; a 7ª Subseção de Mirassol D’Oeste reelegeu Anatoly Hodnik Junior e na 9ª, em Alto Araguaia, Vitor Musa Gonçalves.

A advocacia de Poxoréu reelegeu Thiago Souza Borges para a presidência da 13ª Subseção e em Juína, 16ª Subseção, Nader Thomé Neto foi reeleito. Em Sorriso, Fernando Mascarello presidirá novamente a 17ª Subseção e em Juara, 20ª Subseção da OAB-MT, foi reeleito Ghyslen Robson Lehnen. Além disso, as 27ª e a 28ª subseções, em Vila Rica e Água Boa, reelegeram Sérgio Roberto Junqueira Zoccoli Filho e Laís Bento de Resende.

Empate – Na 11ª Subseção de Colíder ocorreu um empate, com 56 votos para cada candidato. Seguindo a os termos do Artigo 110 da Lei 4.737/65 que dispõe que “em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso”, o advogado Maurício Ricardo Alves, foi proclamado eleito

