Prefeito Osmar se reúne com equipe técnica do Conselho Escolar do Município

Na última semana de novembro o Prefeito Osmar Antônio Moreira empossou os novos Conselheiros da Alimentação Escolar Municipal, os mesmos são responsáveis pelo controle social da merenda escolar, avaliando a qualidade, prestando contas dos recursos financeiros destinados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O órgão oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O Governo Federal repassa este aos Estados, Municípios e Escolas Federais, valores financeiros de caráter suplementar conforme o número de matriculados em cada rede de ensino.

O PNAE é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), e também pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público.

Na ocasião o Gestor Osmar recepcionou a equipe de Conselheiros juntamente com as técnicas da Secretária de Educação, Aguina Morais diretora de políticas públicas, e a responsável pelas compras dos alimentos Aline Reis, e a nutricionista Daniele Oliveira, onde os profissionais explicaram o papel do conselheiro, na oportunidade foi realizada uma votação na qual Eloi Afonso Bezerra foi eleito o Presidente do Conselho com o Vice-Presidente Edivaldo Nunes e a Secretária Fernanda Marusi.

Este trabalho é de essencial importância para a qualidade alimentar de nossas escolas e por conseguinte uma forma de gerar mais qualidade de vida aos alunos paranaitenses através da Secretaria de Educação.

Estava presente o Secretário de Governo Porfival Junior e demais representantes da Educação

Angelo Papadopulos / Wellington Magalhães

Assessoria de Imprensa