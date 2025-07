Prefeitura de Alta Floresta entrega projeto de lei à Câmara de Vereadores que concede aumento de 11,93% aos professores

Na manhã desta terça-feira, 1º de julho, o prefeito Chico Gamba, acompanhado do vice-prefeito e secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino; do secretário de Fazenda, Carlos do Nascimento; e da secretária de Educação, Lucinéia Martins de Matos Mazzoni, entregou à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei nº 2.359/2025, que prevê um reajuste salarial de 11,93% para os professores da Rede Municipal de Educação.

Durante a reunião, os vereadores apresentaram alguns questionamentos, que foram respondidos. É importante destacar que a proposta passou por análise técnica e discussões conjuntas entre a Administração Municipal e o Grupo de Trabalho da Educação (GTE), formado por profissionais das unidades escolares, que reestruturaram as tabelas de subsídios.

O projeto contempla profissionais com carga horária de 20h, 30h e 40h semanais, e altera dispositivos da Lei Complementar nº 2.771/2023. “Antes de ser uma secretária, sou professora e sei o quão importante é essa valorização. Esse foi mais um avanço. Além desse reajuste, continuaremos trabalhando para valorizar os salários dos profissionais da Educação”, afirmou a secretária Lucinéia Martins de Matos Mazzoni.

Para o vice-prefeito Robson Quintino, desde o início da primeira gestão diversos avanços foram conquistados nas políticas educacionais do município. “Queremos continuar melhorando, mas é fundamental que isso seja feito com responsabilidade e sustentabilidade”, destacou.

Além do reajuste salarial, a Administração Municipal já realizou uma série de investimentos na Rede Municipal de Ensino, como a renovação da frota escolar, a implantação do programa Alfabetiza Alta Floresta, melhorias na infraestrutura das escolas e o fornecimento de alimentação escolar de qualidade, entre outras ações.

O prefeito Chico Gamba celebrou mais esse avanço. “Estamos felizes com essa conquista. Após um estudo técnico detalhado, chegamos a um percentual viável neste momento. Temos um compromisso com o avanço da Educação e este projeto de lei é mais uma prova disso”, concluiu.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação