Câmara realizará Audiência Pública para discutir Plano Plurianual 2026-2029

A Câmara Municipal de Alta Floresta, por meio da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, realizará no próximo dia 2 de julho, às 9h, uma audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 2.346/2025, que trata do Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2026-2029.

O encontro acontecerá no Plenário da Casa de Leis, localizado na Avenida Ariosto da Riva, nº 2349, e é aberto à participação de toda a população, além de representantes de entidades governamentais, classistas, sindicais, setoriais, comunitárias e demais organizações legalmente constituídas.

A audiência tem como objetivo assegurar a transparência, participação popular e o controle social na elaboração do planejamento de médio prazo da administração pública municipal. O Plano Plurianual é o instrumento que estabelece as prioridades do governo para os próximos quatro anos, orientando a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

A comissão responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária é formada pelos vereadores Marcos Roberto Menin (presidente), Nilson Pereira da Silva e Darlan Trindade Carvalho.

Os interessados em se aprofundar no conteúdo do projeto podem acessar o texto integral do PPA 2026-2029, que está disponível para consulta e download no site oficial da Câmara Municipal, por meio do link: https://sapl.altafloresta.mt.leg.br/materia/1905

A participação popular é essencial para a construção de um planejamento eficaz, democrático e voltado às reais necessidades do município.

Lindomar Leal

Assessoria de Imprensa