Águas Alta Floresta conclui ações de enfrentamento da estiagem com resultados positivos em 2021

Após cerca de oito meses de trabalho, a Águas Alta Floresta, empresa controlada pela Iguá Saneamento, concluiu com êxito as atividades previstas no Plano de Estiagem de 2021. A concessionária reuniu nesta segunda-feira (29) alguns dos responsáveis pelo resultado, incluindo membros do Grupo de Estiagem e de órgãos municipais, como a Prefeitura Municipal, em uma solenidade de encerramento das ações. Apesar da crise hídrica vivenciada, que deixou a região com aproximadamente 120 dias sem chuvas e calor intenso, a companhia garantiu a continuidade do abastecimento e a qualidade da água ofertada à população.

Para a diretora geral da Águas Alta Floresta, Julie Campbell, mais do que encerrar um ciclo de excelente performance, o momento é de celebrar os bons resultados. Isto porque, após vários anos, não foi registrada a falta de água no município e a população pôde ter a certeza do trabalho que é realizado pelas equipes. O bom relacionamento com os consumidores, frisa Julie, também é uma das metas alcançadas.

“A avaliação que a concessionária faz é de que o plano de estiagem foi um grande sucesso, traduzido na garantia do fornecimento de qualidade e na quantidade necessária, ainda que tenhamos enfrentado uma das piores crises hídricas dos últimos tempos. Isso nos mostra que planejamento e união com a sociedade são importantíssimos em momentos difíceis, potencializados por uma pandemia que se mostra mais persistente do que pensávamos”, destacou.

Como parte da programação de encerramento, os sitiantes e o Grupo de Estiagem foram homenageados pela Águas Alta Floresta, com a entrega de placas em agradecimento pela ação. O prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba participou da cerimônia e parabenizou a concessionária pelos resultados obtidos.

Resultados – Criado em março deste ano pela concessionária, com o objetivo de concentrar esforços em um plano para evitar a falta de água em Alta Floresta, o Grupo de Estiagem realizou uma série de ações que garantiu o abastecimento. Além de integrantes da concessionária, o grupo é formado por representantes da Promotoria de Justiça, Procon, Associação Comercial, líderes comunitários, representantes do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Teles Pires, UNEMAT, Procon Municipal, Sema Municipal, Associação Comercial, Vigilância Sanitária, Procuradoria Geral do Município e representantes dos sitiantes locais que disponibilizaram as represas como fonte alternativa de captação.

Dentre as ações executadas estão a ampliação da capacidade de reservação, modernização e melhoria do sistema de bombeamento de água tratada, doação de caixas d´água, redução de perdas, disponibilização de caminhões-pipa, obras de reforços de rede, instalações de geradores de energia, divulgação e monitoramento do corpo hídrico no site da empresa, acompanhamento da evolução climática por contrato firmado com a Climatempo, mapeamento e aprovação junto aos proprietários para utilização de represas. O planejamento contou também com campanhas de conscientização sobre os riscos do desperdício e incentivo ao consumo consciente.

Nilson James – Jornal O Diário