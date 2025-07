Secretaria de Saúde faz entrega de EPIs aos agentes comunitários

Os agentes comunitários de saúde de Alta Floresta começaram a semana com um importante reforço no trabalho diário: a Secretaria Municipal de Saúde entregou 65 kits completos de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), voltados a garantir mais segurança, conforto e dignidade para quem está todos os dias nas ruas, de casa em casa, cuidando da população.

Cada kit contém camiseta padronizada (com opções de manga curta e longa), guarda-chuva, touca árabe para proteção solar, calçado apropriado, protetor solar e óculos de proteção. Os itens foram pensados para a rotina intensa dos agentes, que enfrentam sol, chuva e longas caminhadas para levar orientação, prevenção e acolhimento às comunidades.

Para o secretário de Saúde, Marcelo Alessio Costa, mais do que a entrega de materiais, a ação representa respeito e valorização: “Os agentes comunitários são os olhos e os ouvidos da saúde pública. São eles que conhecem as famílias, que percebem as primeiras necessidades e conectam a comunidade ao sistema de saúde. Dar a eles boas condições de trabalho é reconhecer o quanto são essenciais. E isso só é possível porque temos uma gestão comprometida com a saúde. Agradeço ao prefeito Chico Gamba, ao vice-prefeito Robson Quintino e ao secretário de Fazenda, Carlos, que sempre caminham juntos com a gente para garantir que ações como essa aconteçam. Todo mundo está somando forças por uma saúde pública mais estruturada e humana”, afirmou.

A entrega dos kits é mais um passo no fortalecimento da Atenção Básica e no cuidado com quem cuida das pessoas, um compromisso que segue sendo prioridade da gestão municipal.

Marcelo Carvalho

Diretoria de Comunicação