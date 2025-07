Alta Floresta compartilha experiências bem-sucedidas com representantes de Colíder

Representantes da Gestão Pública de Colíder estiveram em Alta Floresta para conhecer de perto experiências bem-sucedidas implementadas pelo município. A visita incluiu uma passagem pelo Viveiro Municipal de Mudas, referência regional em produção e manejo ambiental.

Durante a visita, foram repassadas informações técnicas sobre os processos de produção de mudas clonadas e ações voltadas à arborização urbana. A comitiva foi recebida pela secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Gercilene Meira Leite.

Após a recepção, os visitantes conheceram todo o trabalho desenvolvido no Viveiro, com foco na arborização urbana. Foram apresentados os principais passos do processo, desde a seleção criteriosa das sementes até o plantio das mudas em áreas urbanas do município.

Na sequência, os representantes de Colíder foram recebidos pelo secretário de Agricultura e Pecuária, Marcelo Fernando Pereira Souza, e pelo servidor Sérgio Firmino. Na ocasião, foi detalhado o processo de produção de mudas clonadas de café e cacau, com explicações sobre as etapas e tecnologias empregadas na clonagem dessas culturas, que visam fortalecer a agricultura local e ampliar a produtividade.

A visita proporcionou uma rica troca de experiências e o compartilhamento de boas práticas, destacando a integração entre secretarias e o compromisso conjunto com o desenvolvimento sustentável.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação