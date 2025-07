Alta Floresta realiza a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social

Nos dias 25 e 26 de junho, o Teatro Municipal Agostinho Bizinoto foi palco da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Alta Floresta. O evento foi promovido pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), com o apoio da Administração Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

O encontro teve como objetivo avaliar as políticas públicas de assistência social implementadas no município desde 2005 e discutir propostas para os próximos dez anos. “Estamos contando toda a nossa história ao longo deste período e também nos preparando para a construção do segundo plano decenal. O primeiro foi elaborado em 2005”, destacou a presidente do CMAS, Laila Burli.

Foram eleitos delegados que irão representar o município na Conferência Estadual de Assistência Social. Segundo informações divulgadas no portal Gov.br, na seção do Conselho Nacional de Assistência Social, as conferências municipais devem ser realizadas entre 31 de março e 11 de julho. Já as estaduais ocorrerão entre 11 de agosto e 17 de outubro.

Para a Conferência Estadual de Assistência Social, o município será representado pelos seguintes delegados: Governamentais: Ilda Souza Storch (titular), Maycon Douglas Nunes (suplente), Maria de Jesus Soares Lima Bispo (titular), Sandra Aparecida Alcântara Bonalumi (Suplente), Elizabeth de Oliveira (titular) e Elaine Pilegi (suplente); Não-governamentais (entidades e organizações civis e assistência social): Laila Burli da Costa (titular), Sabrina dos Santos Souza (suplente); Não-Governamentais (representantes trabalhadores do SUAS): Gezelanea Gomes Fialho (titular) e Gil Ferreira Santos (suplente); Não-governamentais: Loni Sturm (titular) e Daniela Carla Bonfim Nunes (suplente).

Durante os dois dias de conferência, representantes da sociedade civil, gestores públicos e profissionais da área refletiram sobre os avanços e os desafios da assistência social no município. A primeira-dama e secretária de Assistência Social e Cidadania, Vilma Gamba, reforçou a importância do momento. “É essencial ouvir a população.

A conferência nos mostra o que está indo bem e onde precisamos melhorar dentro das políticas públicas estabelecidas no SUAS (Sistema Único de Assistência Social)”, afirmou.

O defensor público Dr. Vinícius William Ishy Fuzaro também participou do evento e enfatizou o papel das conferências como espaço democrático de construção de políticas públicas. “Esse é o início de um debate fundamental, que parte dos municípios e segue para as etapas estadual e nacional. É uma forma de fortalecer a descentralização da assistência social e de valorizar a atuação local, que é onde os serviços efetivamente chegam à população”, concluiu.

Ao final de todas as etapas, serão realizados apontamentos que, a partir daí, poderão se tornar políticas públicas dentro do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – que é um sistema público que organiza os serviços de assistência social no Brasil. Com um modelo de gestão participativa, ele articula os esforços e os recursos dos três níveis de governo, isto é, municípios, estados e a União, para a execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), envolvendo diretamente estruturas e marcos regulatórios nacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal.

A conferência encerrou com a definição de propostas que serão levadas às etapas seguintes, reforçando o compromisso de Alta Floresta com a construção de uma rede de proteção social cada vez mais forte e eficiente.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação