CRAS: Porta de entrada para a Assistência Social

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a principal porta de entrada para os serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Esse serviço tem como objetivo prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, além de oferecer apoio às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Em Alta Floresta, o serviço é oferecido por duas unidades: o CRAS Casa da Família, localizado na Cidade Alta, e o CRAS Conviver, localizado no Setor E. Ambos os espaços acolhem diariamente famílias que buscam orientação, acompanhamento e acesso a benefícios como o Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros programas socioassistenciais.

A primeira-dama e secretária de Assistência Social e Cidadania, Vilma Gamba, destaca a importância do trabalho realizado pelas equipes dos CRAS no município. “O CRAS é um espaço de acolhimento e escuta. É onde muitas famílias encontram o apoio que precisam para enfrentar dificuldades e reconstruir suas histórias”, afirma.

Cada unidade conta com equipes técnicas multidisciplinares, compostas por assistentes sociais, psicólogos e orientadores sociais, que atuam diretamente com as famílias, promovendo, por exemplo, oficinas, atendimentos e atividades de fortalecimento de vínculo.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação