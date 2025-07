Jovem de Nova Canaã do Norte, de apenas 19 anos, é campeão do rodeio da Expo Show 2025 em Paranaíta

O jovem talento de apenas 19 anos, João Pedro Cavalcante da Silva, morador de Nova Canaã do Norte, conquistou o título de campeão do rodeio da Expo Show 2025 neste domingo, 29 de junho. O evento, que celebrou os 46 anos da cidade de Paranaíta, a 164 km de Nova Canaã do Norte, foi realizado entre os dias 26 e 29 de junho.

João Pedro levou para casa o prêmio principal: uma Moto Honda CG 160 Start, avaliada em aproximadamente 20 mil reais. Sua vitória foi ainda mais impressionante ao desbancar grandes nomes do rodeio nacional, como o campeão de Americana-SP, Rogério Venâncio, e o peão Rodrigo Guedes, de Tangará da Serra, levando com orgulho o nome de Nova Canaã do Norte ao pódio.

A ascensão de João Pedro no cenário do rodeio não é de hoje. Em 2024, quando tinha apenas 18 anos, ele já demonstrava seu potencial, chegando à final do rodeio da cidade de Nova Monte Verde.

Em entrevista ao Canaã Notícias, o jovem campeão revelou que sua paixão pelo rodeio começou na infância, com o incentivo e apoio de seu pai, Celso Cavalcante. João Pedro contou que participava de rodeios mirins, montando em carneiros e acumulando diversos prêmios, incluindo cinco bicicletas na época.

A Expo Show 2025 foi um sucesso, oferecendo ao público uma programação variada que incluiu shows nacionais, feira tecnológica, rodeio e leilão de gado, consolidando-se como um dos grandes eventos da região.

Canaã noticias