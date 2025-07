Alta Floresta lança campanha Julho Verde com ações de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço

A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenação de Saúde Bucal, deu início à mobilização da 9ª edição da Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço – Julho Verde 2025. A ação é realizada em parceria com a Rede+Voz da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço (ACBG Brasil), e conta com uma programação extensa de palestras, capacitações e atendimentos voltados à população e trabalhadores do município.

A campanha vai além da conscientização. Ela é um apelo urgente à empatia, à responsabilidade social e ao cuidado com a vida. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), mais de 59 mil brasileiros devem ser diagnosticados com câncer de cabeça e pescoço neste ano, sendo que 60% dos casos já estarão em estágio avançado. Isso significa não apenas a redução drástica nas chances de cura, mas também sérias consequências físicas e emocionais, como mutilações faciais, dificuldades para se alimentar e falar.

Em Alta Floresta, a campanha inclui uma série de ações educativas e atendimentos em unidades de saúde, empresas e instituições. Haverá também palestras em locais estratégicos como frigoríficos, fóruns, igrejas e o sistema prisional. Além disso, as unidades de saúde irão realizar atividades de orientação e avaliação odontológica com foco nos fatores de risco para a doença.

“A informação é uma ferramenta poderosa na luta contra o câncer. Quando a população tem acesso a conhecimento e atendimento preventivo, temos a chance real de mudar histórias. Essa é a proposta do Julho Verde”, destacou Magda Eliane Pierin, cirurgiã-dentista responsável pela Atenção à Saúde Bucal no município.

A campanha segue diretrizes da Lei Federal nº 14.328/2021, que instituiu julho como o mês oficial de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço no Brasil.

A Secretaria de Saúde também participará da campanha iluminando prédios públicos com a cor verde, símbolo da mobilização nacional.

A população é convidada a participar das atividades, buscar orientação nas unidades de saúde e, principalmente, compartilhar informações sobre prevenção, ajudando a salvar vidas com atitudes simples e conscientes.

Marcelo Carvalho

Diretoria de Comunicação