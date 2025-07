Paranaíta celebra 46 anos com grande festa e anúncio de investimentos estruturantes

O município de Paranaíta, celebrou neste domingo (29) seu aniversário de 46 anos de emancipação política com uma programação intensa, marcada por festa popular e anúncios de obras estruturantes. A celebração reuniu milhares de moradores no Parque de Exposições Mauro Zanette, onde foi realizada a ExpoShow 2025, com entrada gratuita ao público.

O evento contou com atrações musicais de renome nacional, encerrando no domingo com o show da cantora Sula Miranda, que emocionou o público ao relembrar clássicos do sertanejo romântico. A estrutura montada incluiu palco coberto, reforço na segurança e apoio logístico das secretarias municipais.

Além das comemorações, o prefeito Osmar Moreira e autoridades locais aproveitaram a ocasião para anunciar um pacote de investimentos em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Dentre as obras previstas, destacam-se a ampliação da unidade do IFMT, a criação de um parque industrial, novas creches, asfaltamento de vias e revitalização de espaços públicos.

A gestão municipal destacou que os recursos serão oriundos de parcerias com o governo estadual, emendas parlamentares e contrapartidas locais. A meta, segundo a administração, é preparar o município para um novo ciclo de crescimento, com foco na geração de empregos, diversificação econômica e melhoria dos serviços públicos.

O aniversário de Paranaíta reafirma o papel do município como polo regional em expansão, conciliando tradição e desenvolvimento sustentável.

Da redação

Jornal O Diário