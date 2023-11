Ação integrada resgata idosos em condições insalubres e prende casal por maus-tratos

Suspeitos foram presos com cartões e documento dos idosos

Dois idosos, de 80 e 91 anos, foram resgatados após serem vítimas de maus-tratos nesta segunda-feira (23.10), no município de General Carneiro (455 km de Cuiabá). Os suspeitos foram presos em flagrante com documentos e cartões bancários dos homens.



Conforme informações do boletim de ocorrência, no âmbito da “Operação Integrada Virtude”, os militares receberam denúncia, por meio do Centro de Referência de Assistência Social e o Conselho do Idoso de General Carneiro, sobre caso de maus-tratos contra um homem de 91 anos, que estava vivendo em condições de vulnerabilidade física e patrimonial.



Aos militares, a vítima alegou que sua filha, de 55 anos, e seu genro, de 39 anos, estavam retendo seu cartão de benefício e desviando os recursos para fins diferentes, deixando-o em estado de abandono e vulnerabilidade.



Assim que os policiais chegaram na casa, encontraram o homem acompanhado de um outro idoso, de 80 anos, deficiente, sendo que ambos estavam em condições de desnutrição e em um ambiente insalubre.



Ao serem questionados sobre o paradeiro dos suspeitos, o idoso informou que a filha estava em viagem para Primavera do Leste, mas logo em seguida a suspeita chegou. Quanto ao genro, ele estava trabalhando em uma fazenda próxima a General Carneiro.



A equipe se dirigiu imediatamente à fazenda, com apoio da Polícia Judiciária Civil, e encontrou o suspeito. Diante dos fatos apresentados, os suspeitos foram conduzidos à delegacia para demais providências que o caso requer.



