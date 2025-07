Vigia Mais Motorista vence 2º Prêmio de Eficiência e Inovação por satisfazer cidadão

Programa é o primeiro sistema de segurança para motoristas profissionais no país a estabelecer uma conexão direta entre os condutores e as centrais de atendimento das forças de segurança

O programa Vigia Mais Motorista, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), ficou em segundo lugar no 2º Prêmio de Eficiência e Inovação em Práticas Públicas, na categoria Satisfação do Cidadão. A divulgação dos vencedores pelo Governo de Mato Grosso ocorreu nesta segunda-feira (7.7), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

O Prêmio Eficiência e Inovação reconhece iniciativas inovadoras e eficientes que foram implementadas pelos órgãos e autarquias do Poder Executivo Estadual, em quatro categorias: (1) Transformação Digital, (2) Redução de Custos ou Melhoria da Receita, (3) Satisfação do Cidadão ou do Servidor e (4) Melhoria da Gestão Pública.

O Vigia Mais Motorista é o primeiro sistema de segurança para motoristas profissionais no país a estabelecer uma conexão direta entre os condutores e as centrais de atendimento das forças de segurança. A categoria Satisfação do Cidadão reconhece as práticas que melhoram a experiência do cidadão com os serviços públicos.

Trabalharam na criação do programa o delegado Cláudio Álvares Sant’Ana, o secretário adjunto de Integração Operacional, coronel PM Fernando Augustinho Oliveira, o assessor técnico da Sesp, Leandro Alves, e o superintendente do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), tenente coronel PM Wangles dos Santos Lino.

“Esse reconhecimento é o reflexo de um esforço coletivo da nossa equipe, pautada pelo compromisso com a melhoria dos serviços públicos e pela crença de que é possível transformar a realidade com criatividade, ousadia e, principalmente, responsabilidade com o serviço público. Esse prêmio reafirma que estamos no no caminho certo. O apoio do Governo do Estado de Mato Grosso à valorização de ideias e inovações mostra que este é o percurso que deve ser seguido por todo o funcionalismo público”, destacou o coronel PM Fernando Augustinho.

O assessor técnico da Sesp, Leandro Alves, destacou que o projeto virou referência nacional e já foi apresentado para mais de 23 Estados do país.

“Receber esse prêmio é motivo de grande alegria para nós. É uma conquista que representa o reconhecimento do trabalho dos servidores que se dedicam incansavelmente para oferecer mais segurança à população. Estamos contribuindo diretamente com a proteção de profissionais que transportam pessoas, mercadorias, insumos e alimentos, ou seja, que movimentam o país”, disse.

Pela segunda colocação, os quatro servidores da Sesp receberam o prêmio de R$ 170 mil e também uma passagem aérea com direito a acompanhante, no valor de até R$ 8.500, para destinos nacionais ou internacionais.

O secretário de Estado de Segurança Pública em exercício, coronel PM Héverton Mourett, destacou que o Vigia Mais Motorista amplia a segurança da população, especialmente dos motoristas profissionais.

“Ficamos felizes em ver mais um dos nossos produtos alcançar tão bem o cidadão, contribuindo para a prevenção de crimes e o enfrentamento de situações adversas. Quando uma pessoa se vê em risco, consegue acionar rapidamente o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que prontamente atua no seu socorro”, disse.

O Vigia Mais Motorista foi lançado em julho de 2024 e faz parte do Vigia Mais MT, que também foi premiado na primeira edição do Prêmio Eficiência e Inovação, na categoria Transformação Digital.

“É motivo de orgulho ver mais um serviço da Sesp sendo tão bem utilizado pela sociedade, em especial pelo Ciosp. Este programa tem nos permitido alcançar novos públicos, como os motoristas profissionais, e também, por meio do botão do pânico do Vigia Mais MT, as escolas. Onde há grupos de risco, a Sesp tem conseguido chegar com mais agilidade até o cidadão. É gratificante ver esse trabalho ser reconhecido, inclusive com premiações. Isso demonstra que o governo e a sociedade enxergam a força do trabalho realizado pela Sesp para atender tão bem a população”, acrescentou o coronel Mourett.

O aplicativo do Vigia Mais Motorista está disponível para sistemas iOS e Android, permite chamadas de emergência por botão e chat para comunicação com o operador. Há também um botão físico disponível aos motoristas. Após o acionamento do botão, o motorista tem cinco segundos para cancelar, em caso de engano. Após esse tempo, uma viatura é acionada para o local.

Adesão

Para a habilitação no programa, os condutores podem entrar em contato com seus representantes de categoria, que são responsáveis por enviar as documentações necessárias à Sesp. Outra opção é o cadastro online feito diretamente com a Sesp. Os interessados precisam preencher um formulário com dados pessoais e do veículo, além de assinar um termo de responsabilidade.

Durante o cadastro, é preciso comprovar que é motorista ou motociclista profissional, preencher um formulário, enviar a documentação do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor.

Após cadastrados, os condutores receberão capacitação sobre a utilização do aplicativo e do botão do pânico físico. O treinamento consiste em 1h30min de auxílio na instalação do aplicativo, instruções sobre como e quando acionar as forças de segurança e como identificar atitudes suspeitas, além de reforçar que, ao apertar o botão, haverá ação da Polícia Militar. Após o treinamento, os profissionais estarão aptos a utilizar a ferramenta.

As associações e motoristas podem entrar em contato com o Vigia Mais Motorista pelo número (65) 98145-0434 para esclarecimento de dúvidas, das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Fabiana Mendes | Sesp-MT