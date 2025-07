Construtora falida tem R$ 120 milhões em imóveis levados a leilão judicial em MT

Imóveis de alto valor pertencentes à Kade Engenharia e Construções Ltda, empresa que atuou fortemente em obras públicas no Centro-Oeste, vão a leilão judicial a partir do dia 11 de julho. A construtora, que está em processo de falência após uma das primeiras e mais longas recuperações judiciais de Santa Catarina, acumula dívidas superiores a R$ 90 milhões.





Os bens somam mais de R$ 120 milhões em avaliação e serão leiloados pela plataforma Positivo Leilões. Ao todo, estão disponíveis 13 lotes que incluem complexos industriais, galpões, prédios comerciais, áreas rurais, uma casa e quotas de participação em terrenos urbanos localizados nos estados de Mato Grosso, Goiás e Amazonas.





Os valores iniciais dos lances vão de R$ 57 mil, para participações em terrenos, a R$ 53 milhões, valor estipulado para um grande complexo industrial. O montante arrecadado será utilizado para quitar parte da dívida da companhia, encerrando uma disputa judicial que se arrasta há quase duas décadas.





Em Sorriso (MT), chama atenção um complexo industrial voltado à construção civil, com 39 mil m² de área e lance inicial de R$ 21 milhões. No mesmo município, uma propriedade rural com mais de 15 hectares também compõe a lista de bens disponíveis. Já em Cuiabá (MT), está incluído um galpão industrial com 7.500 m² de área construída, igualmente direcionado ao setor da construção civil, com valor estimado em R$ 9 milhões.





Entre os bens de maior valor em disputa, estão dois imóveis localizados em Rio Verde (GO), em um dos principais polos agroindustriais goianos: um extenso parque industrial com quase 100 mil m², com lance mínimo de R$ 53 milhões, e um prédio comercial de 50 mil m², avaliado em R$ 29 milhões.





No Amazonas, será leiloada uma extensa área rural de 3.200 hectares em Itapiranga (AM), com preço inicial de R$ 781 mil.

Para o leiloeiro público Erick Teles, a expectativa é de grande concorrência entre os participantes. “Até agora, 21 interessados já estão habilitados para a disputa, o que demonstra o forte apetite do mercado”, afirma. Segundo ele, esse número expressivo se deve ao perfil dos imóveis, que possuem enorme potencial estratégico. “Estamos falando de diversos ativos com grande capacidade de aproveitamento e valorização, que naturalmente despertam a atenção de investidores e empresas em busca de boas oportunidades, seja para novos empreendimentos imobiliários ou a expansão de operações já existentes em setores como indústria, logística e agronegócio”, explica Teles.



“A realização deste leilão representa o encerramento de um dos primeiros processos ajuizados em Santa Catarina sob a vigência da Lei nº 11.101/2005, que instituiu o novo sistema de recuperação judicial e falência no país. É um caso longo e complexo, mas que agora finalmente tem a chance de ser finalizado “, afirma a advogada e administradora judicial Daniela Fabro, responsável pela condução do processo falimentar que tramita na Vara Regional de Falências de Concórdia (SC).





O processo de venda é totalmente digital e ocorre por meio do site www.positivoleiloes.com.br, o que possibilita a participação de pessoas e empresas de qualquer região do país. Na plataforma, os interessados têm acesso a todas as informações sobre os imóveis, incluindo fotos, documentos, edital e orientações sobre o processo de habilitação e envio de lances.





Construtora Kade: da expansão à falência

Fundada por empreendedores gaúchos que se estabeleceram inicialmente no oeste de Santa Catarina e posteriormente expandiram suas atividades para o centro-oeste, em especial para Mato Grosso e Goiás, a construtora atuou em importantes projetos de infraestrutura pública e desenvolveu empreendimentos logísticos para o agronegócio.



O processo de reestruturação da companhia foi iniciado em 2007, quando dificuldades financeiras principalmente causadas pela interrupção de repasses estatais inviabilizaram a continuidade das operações. Ao longo desse período, a empresa foi gradualmente reduzindo suas atividades até perder completamente sua capacidade operacional. A instabilidade persistente e o descumprimento do plano de recuperação levaram, em 2023, à decretação de sua falência.

