Câmara de Alta Floresta aprova requerimento cobrando informações sobre revitalização da Feira Livre Odílio Oliveira de Paula

Durante a sessão ordinária da última segunda-feira (7), a Câmara Municipal de Alta Floresta aprovou, por unanimidade, o Requerimento nº 075/2025, de autoria dos vereadores Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) e Darli Luciano da Silva. O documento solicita formalmente ao prefeito Valdemar Gamba esclarecimentos sobre o andamento das obras de revitalização da Feira Livre Odílio Oliveira de Paula, ponto tradicional de comercialização da produção rural e referência econômica para pequenos produtores, feirantes e comerciantes locais.

O requerimento foi apresentado com base no Contrato nº 028/2025, que prevê a revitalização da fachada e urbanização do entorno da Feira, por meio de recursos do Convênio nº 1268/2024 com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA). O valor da obra é de R$ 839 mil e teve como empresa vencedora a construtora Guilherme Luiz Aimi.

Entretanto, segundo os parlamentares, a execução do projeto tem sido motivo de preocupação e cobrança por parte dos feirantes, que alegam demora e indefinições sobre a continuidade da intervenção. “A Feira Livre é mais que um espaço comercial. Ela representa o sustento de dezenas de famílias e precisa de atenção imediata do poder público”, afirmam os autores.

Entre os sete questionamentos enviados ao Executivo Municipal, destacam-se: a confirmação da continuidade da empresa responsável pela obra, possíveis prejuízos ao erário em caso de paralisação contratual, existência de novo processo licitatório, alterações no projeto original e medidas que estão sendo adotadas para garantir a melhoria da infraestrutura do local.

Os vereadores cobram ainda maior transparência por parte da administração municipal e pedem que as informações sejam encaminhadas à Casa de Leis no prazo legal de 15 dias. “Nosso objetivo é fiscalizar e dar voz às demandas da população. Estamos falando de um espaço vital para a economia local”, ressaltam.

Aprovado com apoio de todos os vereadores presentes, o requerimento agora será oficialmente encaminhado ao prefeito Valdemar Gamba.

Lindomar Leal

Assessoria de Imprensa