Vice-Prefeito de Paranaíta visita Associação das Doceiras do Porto de Areia

O vice-Prefeito de Paranaíta Ademar Alberton (Dema) acompanhado do presidente da Câmara Municipal Vereador Adimilson Motta, na terça-feira 08/07, Visitou a AMPA – Associação das Mulheres do Porto de Areia.

Estas Senhoras através desta associação mantém uma fábrica de doces, que comercializam no comércio local, principalmente na feira municipal.

O vice- Prefeito e o presidente da Câmara, foi recepcionado pela Senhora Iraci Correia e Izabel Tenutti, e aproveitou pra ouvir as demandas das doceiras do porto de areia como são popularmente conhecidas e conhecer a produção de doces, que são fabricados com matéria prima oriunda da agricultura familiar.

Nesta visita o Vice-prefeito Dema, destacou a importância do executivo e legislativo andarem juntos. “Poder representar o prefeito Osmar Moreira nesta visita, foi muito gratificante e de muito conhecimento, pude constatar o trabalho destas Doceiras e a geração de renda da nossa agricultura familiar”.

Assessoria Facebook Prefeitura