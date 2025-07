Câmara aprova requerimento que cobra esclarecimentos sobre suspensão de atendimentos fonoaudiológicos a crianças autistas em Alta Floresta

A Câmara Municipal de Alta Floresta aprovou, na sessão ordinária da última segunda-feira (7), o Requerimento nº 073/2025, de autoria do vereador Darli Luciano da Silva, que solicita informações detalhadas à Prefeitura sobre a suspensão dos atendimentos realizados pela fonoaudióloga Juliana Zorquete Luppi, profissional contratada por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós.

De acordo com o parlamentar, cerca de 160 crianças, em sua maioria com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estavam em processo terapêutico com a profissional, e agora enfrentam incertezas quanto à continuidade do atendimento. Segundo o requerimento, os pacientes foram remanejados para o Centro de Especialidades Médicas (CEM), que passou a contar com um novo fonoaudiólogo, mas com carga horária reduzida — apenas 20 horas semanais.

“Interromper o tratamento dessas crianças pode causar regressão no desenvolvimento, afetando diretamente a qualidade de vida delas e de suas famílias. Precisamos de respostas imediatas e medidas concretas da Secretaria de Saúde”, afirmou o vereador.

O requerimento aprovado solicita que o Executivo, por meio do prefeito Valdemar Gamba, e o secretário municipal de Saúde informem:

1. A quantidade de pacientes que estavam em acompanhamento com a fonoaudióloga desligada;

2. Quantos serão atendidos pelo novo profissional;

3. Quantos ficarão sem atendimento diante da limitação de carga horária;

4. Quais alternativas estão sendo adotadas para garantir a continuidade dos atendimentos;

5. Se há previsão de nova contratação ou ampliação da carga horária para suprir a demanda reprimida.

Lindomar Leal

Assessoria de Imprensa