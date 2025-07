Alta Floresta: Avenida Amazonas no bairro Cidade Alta receberá duas rotatórias

A vereadora Elisa Gomes, esteve reunida com os secretários municipais Roberto Patel de Infraestrutura e Paulo dos Santos Moreira de Cidades, com o objetivo de implantação de semáforos, quebra-molas e rotatórias, melhorando significativamente o trânsito de Alta Floresta, principalmente na grande Cidade Alta.

Conforme o secretário de Infraestrutura, Roberto Patel, será formada uma equipe para a implantação de quebra-molas. “A princípio será instalado quebra-molas na Avenida Dom Pedro II com o cruzamento da Pe. José de Anchieta, é um local de grande acesso e de extrema necessidade esta obra”, disse o secretário.

Em relação aos serviços de implantação de redutores de velocidade, as duas secretarias de cidades e de infraestrutura são fundamentais. “A secretaria de infraestrutura é quem vai realizar os serviços, porém é a secretaria de cidades que indica o local”, informa Roberto Patel.

O Secretário de Cidades, Paulo Moreira, informa que além dos redutores de velocidade, será executado a implantação de duas rotatórias na Avenida Amazônas, uma em frente a Escola Municipal Trenzinho Mágico, no bairro Cidade Bela e outra no cruzamento com a Perimetral Rogério Silva no Bairro Cidade Alta.

“São obras que se fazem necessário para dar comodidade aos motoristas, pedestres e todas as pessoas que necessitam passar por esses locais. Estamos trabalhando de forma significativa para melhorar o trânsito de nossa cidade. São trabalhos que iremos começar em breve”, disse Paulo Moreira.

A vereadora Elisa Gomes agradece a colaboração dos secretários e dos trabalhos que serão executados. “Todas as obras que solicitamos a administração para que sejam realizadas em nossa cidade, vem de encontro aos anseios da população e visam melhorar significativamente a qualidade de vida. Agradeço aos secretários de infraestrutura e de cidades, que estão se dedicando para que essas importantes obras sejam realizadas”, disse Elisa.

SEMÁFORO

A vereadora Elisa Gomes enfatiza a necessidade da implantação de um semáforo no cruzamento das avenidas Teles Pires e Airton Senna no bairro São José Operário. “É um cruzamento muito perigoso, haja vista que bem próximo tem a escola do bairro e a secretaria de obras, com muitos caminhões e ônibus passando pelo local. A implantação deste semáforo visa dar segurança, principalmente para os alunos da escola e todas as pessoas que passam pelo local”, finaliza a vereadora.

Edemar Savariz

Assessoria de Gabinete da Vereadora