Sema-MT desmonta garimpo ilegal na nascente do Rio Paraguai

Ação contou com o apoio do Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) de Barra do Bugres

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) desmontou um garimpo ilegal em funcionamento no leito do Rio Paraguai, localizado dentro da Unidade de Conservação (UCs) estadual, durante operação de fiscalização na Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Paraguai.



A ação, no município de Alto Paraguai (a 198,6 km de Cuiabá), contou com o apoio do Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) de Barra do Bugres e foi deflagrada, na quarta-feira (04.10), após denúncias de garimpo ilegal na região da estrada do Róla.



De acordo com a investigação, os suspeitos operavam no local um motor estacionário com dragagem para a extração de minérios às margens do Rio Paraguai.



Foram apreendidos um conjunto de draga, bateia, peneiras, entre outros equipamentos.



Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Diamantino (a 181,1 km de Cuiabá), bem como todo o material apreendido.



Balanço da semana



Também em Alto Paraguai, os agentes ambientais apreenderam durante fiscalização de rotina contra crimes ambientais, realizada entre os dias 1º e 6 de outubro, carne de animal silvestre – aparentemente de cateto (caititu) -, pescado ilegal, duas armas de fogo e munições. Ao todo, foram aplicados R$ 18,8 mil em multas por infrações ambientais.



Canal de denúncia



A Sema-MT atende denúncias da população contra crimes ambientais e pescas predatórias pela Ouvidoria, no telefone 0800 065 3838, pelo e-mail ouvidoria@sema.mt.gov.br, pelo WhatsApp (65) 99321-9997 e em suas Unidades Regionais.



Quem se deparar com algum crime ambiental também pode denunciar por meio do contato da Polícia Militar – 190.

Nayara Takahara | Sema-MT