Associações são contempladas com atomizadores; equipamentos irão beneficiar a agricultura familiar

As associações de produtores rurais Cristo Rei e Sol Nascente foram contempladas com atomizadores. A entrega foi realizada no Paço Municipal, na quarta-feira, dia 25 de junho. A aquisição dos equipamentos se deu por meio de emenda impositiva do vereador Adelson da Silva Rezende.

O equipamento, modelo K003137, número de série 250157, pesa 368 kg, possui capacidade para 600 litros e potência de 15 hp. Os atomizadores atenderão as comunidades Cristo Rei e Sol Nascente, beneficiando diretamente os agricultores que atuam, principalmente, na bacia leiteira.

Representando a Associação Comunitária Rural Sol Nascente, Ana Aparecida Bandini Rossi destacou que o equipamento contribuirá para melhorar os atendimentos da associação. “Esse equipamento irá atender diretamente cerca de 60 famílias que fazem parte da nossa associação”, comemorou.

O presidente da Associação Cristo Rei, Paulo César Beitum, ressaltou os benefícios para as famílias da comunidade. “Será muito bom para nós. Com esse equipamento, os nossos agricultores ganham, e isso traz muitos benefícios”, afirmou.

“São equipamentos que irão reforçar a logística de atendimento das associações. Quando você fortalece o trabalho da agricultura familiar, toda a sociedade ganha. É um ciclo virtuoso”, destacou o secretário de Agricultura e Pecuária, Marcelo Fernando Pereira Souza.

O autor da emenda impositiva nº 033/2023, vereador Adelson da Silva Rezende, destacou que esse foi um pedido feito pelos agricultura das associações. “Foi um pedido da comunidade que atendi, que faz parte da minha medida impositiva nº 033/2023. Quero agradecer ao prefeito por dar prioridade as comunidades rurais, ele é homem do campo e sabe da importância desse trabalho”, disse.

Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Chico Gamba enfatizou os ganhos para as associações e reconheceu o olhar atento do vereador à agricultura familiar. Gamba pontuou que, embora os agricultores se enquadrem como pequenos produtores, na prática, são verdadeiros gigantes. “Vocês são grandes produtores! São pessoas que acordam às 3h, 4h da manhã e vão para a lida. Trabalham o dia inteiro e fazem nossa agricultura girar”, concluiu.

