Governo de MT publica autorização para concurso da Secretaria Estadual de Saúde

O Governo de Mato Grosso publicou, nesta quarta-feira (14.06), na edição extra do Diário Oficial, a autorização para realização do concurso público da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT). O certame terá 406 vagas para cadastro reserva de diversas áreas da pasta.



“Fazer a Saúde funcionar tem sido a nossa prioridade desde o primeiro mandato, e temos investido muito em reformas, adequações de todos os regionais e construção de seis novos grandes hospitais. Tenho certeza que essas centenas de profissionais que serão chamados vão colaborar muito para que possamos oferecer uma saúde de qualidade a todos os mato-grossenses, especialmente para aqueles que mais precisam”, diz o governador Mauro Mendes.



O secretário da SES, Gilberto Figueiredo, destaca que a Pasta já trabalha para contratação da empresa que irá elaborar o edital e realizar o concurso.



“Esse será o primeiro concurso realizado na saúde em 20 anos. É uma vitória para os servidores da Secretaria, que atualmente está com um quadro defasado. Queremos agradecer ao governador Mauro Mendes por ter autorizado o concurso para reforçar nosso time”, ressalta o gestor.



O secretário observa que a necessidade de um concurso público já havia sido identificada no início da gestão, mas as dívidas deixadas por gestões anteriores impediram a realização do certame. Após a regularização dos repasses, o Governo passou a investir nas oito unidades de saúde geridas pelo Estado e anunciou a construção de seis novos e grandes hospitais: o Central e Julio Muller, em Cuiabá, e os Regionais de Alta Floresta, Tangará da Serra, Juína e do Araguaia, em Confresa.



“Graças a Deus conseguimos superar os obstáculos e hoje temos condições de honrar com esse compromisso. Existem diversos investimentos sendo feitos na área da saúde, e somente na construção dos novos hospitais são aplicados R$ 800 milhões”, concluiu Gilberto.

Fernanda Nazário | SES-MT