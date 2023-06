Governo de MT entrega R$ 8,2 milhões para escolas contempladas no Prêmio Educa MT

O Governo de Mato Grosso entrega, nesta terça-feira (06.06), às 8h, no Ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá, o Prêmio Educa MT 2023, que faz parte do Programa Alfabetiza MT. Neste ano, a premiação total será de R$ 8,2 milhões, beneficiando 200 escolas da Rede estadual de Ensino. O governador Mauro Mendes participará da premiação a partir das 9h30.



Participaram dessa edição 5.331 estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental, de 1.023 escolas, nos 140 municípios que aderiram ao Alfabetiza MT e que realizaram a avaliação somativa do Avalia MT, ocorrida de 20 a 25 de novembro de 2022. Também serão reconhecidos os 15 professores que mais alfabetizaram com equidade em cada uma das Diretorias Regionais de Educação.



Alfabetiza MT

O Programa Alfabetiza MT visa o fortalecimento do Regime de Colaboração entre o Estado e os municípios, com ênfase na alfabetização das crianças até o 2° ano do Ensino Fundamental.



Estruturado em 8 componentes e 26 macro ações, o programa tem por objetivo a transformação do contexto do Estado, sobretudo na fase da alfabetização, fortalecendo a gestão escolar, capacitando os docentes, avaliando o desempenho dos estudantes e gerando incentivos às escolas.



O diferencial deste ano é o Material Didático Complementar (MDC), atualizado e distribuído para todos os estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental.

Rui Matos | Seduc-MT