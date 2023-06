Alta Floresta realiza troca da iluminação pública por lâmpadas de Led através do Programa “Ilumina MT”

“Em breve Alta Floresta será uma cidade 100% LED” celebrou o Secretário de Governo, Gestão e Planejamento Robson Quintino. Ocorre que o município foi credenciado junto ao Programa do Governo do Estado “MT Iluminado” a fazer a troca de toda iluminação pública das lâmpadas tradicionais, a vapor, pela tecnologia Led.

Serão mais de 8.000 lâmpadas de LED instaladas em toda cidade, que garantirão maior eficiência energética, qualidade e segurança à população.

Robson ressaltou que a ação coloca Estado de Mato Grosso em um novo posicionamento e informou que a substituição já foi iniciada em alguns bairros. O trabalho está sendo executado pela equipe da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Cidade, comandada pelo Secretário Valdinez Martins.

“Estamos fazendo agora a entrada da cidade, que vai ter um outro projeto de ampliar toda essa iluminação” afirmou Quintino.

A Prefeitura ativou credenciamento com 4 empresas da cidade para somarem no trabalho de instalação. Isso o que ampliará a capacidade de atendimento na medida que gera desdobramento de maior força de trabalho, promove geração de emprego. E ainda acelera a entrega e reduz o prazo de conclusão do serviço

“Daqui alguns dias as pessoas vão estar vendo na porta de casa essa troca trazendo mais eficiência…que economiza e clareia mais também” frisou o Secretário, que ainda frisou que a ação não trará custo algum para a comunidade. “Vale ressaltar que o recurso da troca é pago pelo valor da taxa de iluminação pública. O governo do Estado fez uma parceria com o município mandando lâmpadas, então o custo é bem menor. O município ter a capacidade de fazer uma troca dessa é fantástico. O estado de MT está numa vanguarda em relação a outros estados em relação a iluminação pública.”

Valdir Garcia Júnior

Diretoria de Comunicação