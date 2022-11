STF bloqueia contas de empresários e empresas denunciadas em manifestos em MT

A Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Mato Grosso encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o relatório elaborado pela cúpula de segurança do órgão com a identificação de placas de caminhões, CPF, e CNPJs de possíveis organizadores e financiadores dos manifestos em Mato Grosso.

Ainda no âmbito da investigação, Moraes determinou o bloqueio imediato das contas bancárias de empresários e de empresas de Mato Grosso listadas em relatório entregue ao magistrado.

“Considerando o exíguo prazo disponível para a coleta de dados e o empreendimento das diligências solicitadas, não foi possível lograr de forma incontestável a identificação dos organizadores e/ou financiadores dos aludidos sob monitoramento”.

O relatório foi elaborado no âmbito da determinação judicial expedida por Moraes que solicitou à Polícia Civil informações acerca da identificação de caminhões e veículos que participaram ativamente dos bloqueios de rodovias federais e estaduais e manifestações em frente a quartéis

O documento mostra uma tabela com a identificação de caminhões, suas respectivas placas e também a identificação de pessoas físicas (CPF) e jurídicas (CNPJs) que, segundo as investigações, podem ter auxiliado na organização e financiamento das manifestações de antidemocráticas, em que os participantes pedem por intervenção militar.

Alguns desses CNPJs estão vinculados a empresas de comércio de autopeças, transporte rodoviário, de cereais e até de materiais de construção. São mais de 90 placas, no qual estão incluso caminhões, semirreboques, algumas caminhonetes e até micro-ônibus.

Segundo consta no relatório, o prazo determinado para o desenrolar das investigações foi pequeno. Isso, na avaliação da autarquia, teria dificultado uma coleta mais ampla e precisa em relação ao que foi constatado nos locais monitorados.

Ainda no documento, há anexo de imagens de vias bloqueadas e de caminhões estacionados em frente a sede da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Cuiabá.

Bloqueios de contas bancárias

Dois dias após receber a lista com dados de empresas e empresários envolvidos nos atos antidemocráticos, o ministro Alexandre de Moraes determinou o imediato bloqueio das contas bancárias ligadas aos CPFs e CNPJs documentados na denúncia encaminhada pela Inteligência da Polícia Civil de Mato Grosso.

“Assim, torna-se necessário, adequado e urgente o bloqueio de contas bancárias dos investigados, diante da possibilidade de uso de recursos para o financiamento de atos ilícitos, objetivo de interromper a lesão ou ameaça a direito”, escreveu Moraes.

De 43 bloqueios bancários determinados pelo ministro, 39 são de empresas e empresários de Mato Grosso. O magistrado determinou também que a Polícia Federal colha, no prazo de até 10 dias, o depoimento das pessoas físicas e dos representantes legais das empresas.

Rodrigo Costa – Gazeta Digital