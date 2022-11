Tornozelado é preso em flagrante após assaltar casa de funcionário público

Em uma ação rápida, a Polícia Militar conseguiu deter um homem de 36 anos, suspeito de ter furtado uma residência na terça-feira (15), no bairro Bom Pastor, em Alta Floresta. A vítima que é um servidor público municipal, informou na central de operações da PM que saiu de casa por volta das 10h00 para ir em uma chácara e retornou por volta das 19h30, notando que a janela de um dos cômodos de sua residência havia sido arrombada e danificada com o uso de um martelo.

Já dentro de sua casa a vítima pode observar que as portas do seu guarda-roupas estariam abertas, e sentiu falta de vários objetos, como itens de maquiagem, calçado, mochila, perfumes, semi-jóias e um tablet que a vítima usa em seu trabalho, além de que, o suspeito teria levado vasilhas e vários alimentos que estavam na geladeira e forno.

De posse das informações, a PM iniciou as diligências e no bairro Jardim Imperial, conseguiu localizar o suspeito de 36 anos, usando tornozeleira eletrônica de monitoramento. O suspeito que já é um velho conhecido da Polícia, estava com algumas das semi-jóias levadas no furto. O mesmo então confirmou a autoria e mostrou onde estava o restante do material levado do imóvel. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Municipal.

Kariny Santos – Jornal O Diário