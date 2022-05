Tiro e Queda – 27.05.2022

Vivemos um mundo de barbárie.

Noticias salpicam aos montes em todo o país, informando truculências, brigas, intolerâncias de todos os modos e gêneros. O pior é que está tudo tão “normalizado” que muitas vezes sequer causam indignação àquele que ouve, assiste e as vezes até presencia.

É personal agredindo (crime, por que agressão é crime) mendigo por questões de relacionamentos estranhos de sua esposa com aquela, é o mendigo virando celebridade, incrivelmente, por que a sociedade aproveitou-se da história sexista e aparentemente gostou da cena dantesca que ganhou (isso é incrível) os noticiários de grandes emissoras de TV, com a Rede Bandeirantes.

Parece que vivemos um grande Big Brother.

Há outras historias, mas daí ficaríamos muito tempo discorrendo e não entraríamos no que de fato causou ojeriza nesta semana.

Um fato isolado (provavelmente o 26º caso isolado da semana) ocorreu no estado de Sergipe, quando uma pessoa foi morta em uma ação da PRF, após improvisação de uma “câmara de gás” dentro da própria viatura. As imagens ganharam o Brasil. O mundo. Quem sabe chegue aos céus e, se a lei do homem não dá uma solução para cessarem as barbáries, quem sabe tenhamos que apelar para o sobrenatural e que as leis divinas façam a sua parte.

Vamos ao caso.

Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, teve a causa da morte confirmada pela Secretaria de Segurança Pública na manhã desta quinta-feira (26).

O Genivaldo em questão era um homem negro e foi assassinado, na quarta-feira (25), após ser encurralado por policiais rodoviários em Umbaúba, no sul do estado do Sergipe. Imagens mostram Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, sendo imobilizado por homens enquanto outro tinha arma na mira. A vítima sofria de transtornos mentais.

Genivaldo se contorceu, pediu por socorro e depois foi prensado no porta-malas da viatura. Relatos de testemunhas, e inclusive filmagens, mostram que havia fumaça e spray de pimenta no momento do ocorrido. Wallyson de Jesus, sobrinho da vítima, contou que informou aos policiais sobre o transtorno mental do tio.

Segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Sergipe, o homem negro imobilizado por policiais da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e colocado no porta-malas de uma viatura, morreu de asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda.

Velho, na boa… estamos nos anos de 2022, inaceitável que uma pessoa, seja ela com problemas mentais ou não, seja morto em uma câmara de gás, que é isto que aconteceu.

Isso causa espanto, causa ojeriza, causa dor à quem tiver um mínimo de bom senso.

É de causar revolta ver as cenas que estão à disposição nas mídias sociais. Mas elas precisam ser apresentadas, precisam ser mostradas, se não houvesse filmagem, qual seria a narrativa? Troca de tiros com um bandido? Perseguição? Ele atirou primeiro? Mas não, as filmagens mostram que o que houve foi uma execução. Não tá fácil. Não está fácil. E vou repetir, não está fácil.