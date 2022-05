Fiocruz aponta que Mato Grosso tem tendência de aumento de novos casos de covid; média diária vai a 151

Divulgado nesta quinta-feira (26), o novo Boletim InfoGripe sinaliza continuidade da tendência de aumento dos casos de Covid-19 em todas as regiões do país. Cerca de 48% das ocorrências de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) registradas nas últimas quatro semanas são em função da Covid-19.

O boletim mostra Mato Grosso com tendência de crescimento de casos da doença maior que 75% considerando as seis últimas semanas. A análise é referente à semana epidemiológica (SE) 20, período de 15 a 21 de maio.

Até o início do mês de abril, o estado teve média móvel próxima de zero com relação aos novos casos da doença. Agora, a média móvel de novos casos de covid nos últimos 7 está em 151, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

Boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), divulgado no final da tarde de segunda-feira (23) mostra que Mato Grosso já registrou 737.450 casos e 14.908 mortes PPR covid. 291 estão em isolamento domiciliar, 721.732 estão recuperados e 213 pessoas internadas.

Coordenador do InfoGripe, o pesquisador Marcelo Gomes ressalta que os dados atuais indicam a permanência da associação dessa tendência de crescimento de SRAG com o aumento de casos de Covid-19. “Essa propensão vem sendo observada desde a Semana Epidemiológica 17 (de 24 a 30 de abril). A estimativa é de 6,0 [5,3 – 6,9] mil casos de SRAG na SE 20”.

O Documento