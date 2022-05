Homem morre em “câmara de gás” dentro de viatura da PRF, acusam familiares

Um homem de 38 anos foi morto durante abordagem pela Polícia Rodoviária Federal na cidade de Umbaúba, em Sergipe, nesta quarta-feira (25). Vídeos compartilhados em redes sociais mostram a viatura da PRF sendo usada como uma “câmara de gás” com a vítima presa no porta-malas.

Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, sofria de distúrbios mentais, segundo relatos de familiares. O laudo inicial do Instituto Médico Legal confirmou o óbito por asfixia e insuficiência respiratória. As polícias Civil e Federal investigam o caso.

“Foi dada a ordem de parada, ele parou, botou a moto no descanso e atendeu todos os comandos. O policial pediu pra ele levantar a camisa, ele fez e falou que estava com o remédio no bolso e com a receita médica indicando que ele tem problemas mentais, foi quando o policial chamou reforço”, relata Wallyson de Jesus, sobrinho de Genivaldo.

Segundo Wallyson, outros dois policiais chegaram e iniciaram o que o sobrinho chamou de “sessão de tortura.”

“Pegaram ele pelos braços e pelas pernas. Quiseram colocar algemas nos pé dele, mas não coube e pegaram uma fita lá dentro e amarraram nele. Começaram a pisar nele e depois de tudo isso ocorrido, eles pegaram meu tio, colocaram na viatura e colocaram uma granada daquela de gás”, relata o sobrinho da vítima.

As imagens mostram dois policiais segurando Genivaldo dentro da viatura, com as pernas pra fora.

De acordo com o depoimento de Wallyson, os presentes continuavam dizendo aos policiais que Genivaldo tinha problemas de saúde.

“A viatura cheia de gás lacrimogêneo lá dentro e ele no porta malas, foi quando a população não aguentou que estava todo mundo vendo aquilo e começaram a gravar”, relata.

Amigos, familiares de Genivaldo e moradores da cidade, a cem quilômetros de Aracaju, fizeram um protesto na entrada da cidade na manhã desta quinta-feira (26), bloqueando a BR-101, onde aconteceu a abordagem.

A Polícia Federal emitiu nota informando que “instaurou inquérito para apurar morte durante abordagem policial” e que diligências já estão sendo feitas.

Segundo nota da PRF, o “homem de 38 anos, resistiu ativamente a uma abordagem (…) Em razão da sua agressividade, foram empregados técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo.”

Ainda de acordo com o comunicado do órgão, “durante o deslocamento, o abordado veio a passar mal e socorrido de imediato ao Hospital José Nailson Moura, onde posteriormente foi atendido e constatado o óbito.”

A PRF afirma que abriu processo disciplinar para investigar a conduta dos policiais.

Acompanhamento de investigações

O MPF (Ministério Público Federal) abriu procedimento para acompanhar as investigações. O órgão requisitou informações à Polícia Civil de Umbaúba e também que a Polícia Federal instaure inquérito ou informe o número do inquérito que tenha sido instaurado para apurar os fatos.

De acordo com comunicado, o MPF também pediu à Polícia Rodoviária Federal informações sobre processo administrativo instaurado para abordar a abordagem policial. O prazo para os órgãos enviarem resposta ao MPF é de 48 horas.

Bruno Laforé, Felipe Romero e Carolina Figueiredo da CNN