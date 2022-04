Município recebe patrulha mecanizado do Governo do Estado

Recebida na capital do estado no último dia 25 de março, no início da tarde desta quinta-feira (07) chegou ao município de Alta Floresta a Patrulha Mecanizada.

O maquinário foi recebido por meio do Programa Mais MT composta por uma pá carregadeira, uma motoniveladora, uma PC, um trator de pneu, grade aradora, carreta e uma pick-up S10 cabine dupla.

Equipamentos que atenderão a agricultura familiar do município por meio das secretarias de Agricultura e Pecuária, de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

