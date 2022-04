Peixoto no Mapa do Turismo Brasileiro de 2022

A Secretaria de Meio Ambiente e Turismo vem atuando de forma planejada no desenvolvimento estratégico de ações de educação ambiental que possam contribuir com o fortalecimento do turismo no município e distrito União do Norte.

Uma evidente demonstração deste esforço e resultado positivo está na inclusão da cidade no Mapa do Turismo Brasileiro de 2022, como parte integrante das 15 regiões turísticas de Mato Grosso.

A informação foi publicada no dia 28 de março pelo Ministério do Turismo.

Segundo a Secretária de Meio Ambiente e Turismo, Ani Karini, a inclusão de Peixoto no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro, permitirá grandes avanços e a implementação de políticas públicas de incentivo a potencialização do turístico, inclusive possibilitando a alocação de recursos federais do Ministério do Turismo.

Dentre os trabalhos propostos pela SEMMA no âmbito do turismo e que são merecedores de destaque estão: Estruturação Turística da Cachoeira da 11, Morro Ecológico Parque Panará Kreen Akarore, Festa dos Garimpeiros, Pesca Esportiva no Rio Peixoto, Rota Ciclística Regional com a participação de sete municípios, Pista de Caminhada as margens da BR-163 e o Complexo Turístico dos Lagos.

O município possui vocação para o ecoturismo, pesca esportiva, turismo indígena, turismo sustentável na mineração, turismo de aventura e outros atrativos.

“O compromisso da administração do Prefeito Maurício Ferreira é buscar os investimentos públicos para promoção dessa infraestrutura turística, potencialização do empreendedorismo do setor, preservação ambiental, divulgação do potencial turístico local e futuramente a qualificação da mão-de-obra para atendimento dos turistas que visitam o nosso município. Isso é gradativo, mas vai acontecer”, declarou a Secretária Anni Karini.

Edeir Jr

Assessoria de Comunicação