Rondonópolis: Pavimentação da Rodovia do Peixe é liberada e Sinfra inicia etapa licitatória, informa Nininho

Processo licitatório deve ficar pronto em 60 dias; obra beneficiará cerca de 1,2 mil famílias

Após a liberação ambiental pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a pavimentação asfáltica de um trecho de 29 quilômetros da MT-471 – a Rodovia do Peixe –, em Rondonópolis, segue agora para a fase de licitação na Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra). A informação é do deputado estadual Ondanir Bortolini – Nininho (PSD), um dos principais articuladores junto ao Governo do Estado para que o pavimento se tornasse uma realidade.

A obra ligará o Praia Clube, a partir do entroncamento da BR-364, à Comunidade do Miau, passando pela Gleba Rio Vermelho. “É uma conquista que contou com o apoio incondicional do secretário Marcelo de Oliveira. A licitação deve finalizar dentro de 60 dias, com o encaminhamento da ordem de serviço”, diz Nininho.

O Governo do Estado está dando andamento ao processo licitatório para contratação da empresa que executará o serviço. A expectativa é que o edital seja publicado na segunda quinzena de abril. Conforme Marcelo de Oliveira, os projetos estão prontos e os orçamentos, definidos. “De 60 a 70 dias, esse processo estará finalizado para que seja dada a ordem de serviço”, prevê o secretário.

A pavimentação da Rodovia do Peixe é uma demanda antiga e muito pedida por moradores e lideranças políticas de Rondonópolis, incluindo os vereadores Batista da Coder, Ozeas Reis, Marisvaldo, Beto do Amendoim, Dico, Cláudio da Farmácia, Roni Cardoso e Dr. Jonas Rodrigues. O asfalto fortalecerá as atividades agrícolas, turísticas e fomentará a economia e a qualidade de vida na região.

“Fica o meu agradecimento ao governador Mauro Mendes, a secretário Marcelo de Oliveira e aos presidentes das associações da região da Rodovia do Peixe”, menciona Nininho, citando Alcimar Borges, dos Pequenos Produtores Rurais das glebas Selva de Pedra e São José da Boa Esperança, Nelsivon Gomes, da Nova Aliança Gleba Rio Vermelho, e Maria Eunice Barbosa, do Núcleo Rural São João (Pau D’Alho).

34 ANOS DE ESPERA

Nelsivon Silva Gomes diz que a pavimentação da MT-471 atende uma cobrança de mais de 34 anos. “É um sonho dos moradores o asfalto nesse trecho da BR-364 até a Gleba Miau. São mais de 1.200 famílias beneficiadas. Fortalecerá a economia local, pousadas, agricultura familiar, o transporte escolar. Nós estamos muito felizes.”, pontua.

O presidente da Associação Nova Aliança enaltece a contribuição de Nininho. “Participamos das primeiras reuniões com o deputado Nininho, sempre acreditando que ele teria a capacidade e a competência junto ao Governo do Estado para transformar um grande sonho em realidade. Só temos que agradecer esse grande feito com o apoio do deputado Nininho”, argumenta Nelsivon.

AVENIDA W11

Outra obra importante muito cobrada por Nininho é a conclusão da pavimentação da avenida W11, em Rondonópolis. “É um serviço em andamento muito comemorado pela população Rondonópolis. Faz a ligação ao Anel Viário e vai melhorar e ordenar o trânsito na cidade. Junto com o governador Mauro Mendes e o Marcelo de Oliveira, trabalhei muito para que essa obra acontecesse”, reforça o parlamentar.

Sérgio Ober

Assessor de Imprensa do deputado Nininho