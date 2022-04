GOVERNO DE MT GARANTE CONSTRUÇÃO DE 20 LEITOS DE UTI CONVENCIONAL NO HOSPITAL REGIONAL

Em audiência e reunião de trabalho com o Secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo e o Deputado Estadual Nininho, ficou estabelecido o compromisso do Governo do Estado de providenciar a efetivação dos 10 leitos de UTI Covid, transformando-os posteriormente em Unidades de Terapia Intensiva Convencionais. Neste contexto já houve a sinalização positiva por parte da SES-MT.

“Os 10 leitos de UTI COVID estão sendo desabilitados devido a queda da taxa de ocupação e nos próximos meses já estarão sendo readequados estruturalmente e em termos de aparelhos e equipamentos para habilitação de uso, como sendo UTI Convencional, aproveitando os leitos já existentes para outras demandas de atendimentos de pacientes que apresentam maior gravidade. Ou seja, conseguimos sensibilizar o Governo do Estado para que as UTIs fossem mantidas em funcionamento no complexo de saúde que já recebeu investimentos superiores a R$ 15 milhões em reforma, ampliação, mobiliário, equipamentos e aparelhos hospitalares”, disse o Prefeito Maurício Ferreira.

Durante o encontro com o Secretário de Estado de Saúde, os Prefeitos de Terra Nova do Norte, Pascoal Alberton (Presidente do CISVP), de Peixoto de Azevedo, Maurício Ferreira de Souza, Vice-Prefeito de Novo Mundo, Elson Roberto Munaro e a representante do Prefeito de Matupá e Secretária de Saúde, Letícia Fonseca, formalizaram com o aval e intermediação do Deputado Nininho o pleito para que sejam destinados recursos estaduais para construção de 20 leitos de UTI em anexo ao Hospital Regional de Peixoto de Azevedo-MT.

O Deputado Estadual Nininho foi o interlocutor do Consórcio Intermunicipal nas tratativas com o Governador Mauro Mendes e o Secretário Estadual de Saúde Gilberto Figueiredo, que por sua vez pactuaram a destinação de R$ 2 milhões da SES-MT e somados as emendas parlamentares estadual e federal na ordem de R$ 1,5 milhão dos deputados Neri Geller e Nininho, alcançam o quantitativo financeiro de R$ 3,5 milhões necessários para construção dos 20 leitos de UTI em anexo ao Hospital Regional.

Edeir Jr

Assessoria de Comunicação