MUNICÍPIO DE MATUPÁ TEM BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ZERADO PARA CASOS ATIVOS DA COVID19

Os casos da COVID-19 em Matupá pela primeira vez zeram no boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde,o novo Boletim epidemiológico divulgado as 18:00 h, na data de 05 de abril de 2022, mostra que o Município de Matupá possui zero casos de isolamentos domiciliares, zero casos de pessoas internadas pela COVID-19 e zero casos casos de pessoas internadas em alas de UTI.

A diminuição dos casos da COVID-19, é algo a ser comemorado por toda a população, visto que nos últimos anos onde ocorreram maiores picos, houve diversas vítimas em todo globo e cerca de 66 óbitos registrados em Matupá.

Para a diminuição dos números de casos da COVID foram realizadas diversas atitudes tanto pelo executivo e legislativo bem como o apoio total da população, desde aqueles que ficaram em casa bem como aqueles que foram ao serviço mais mantiveram as medidas de distanciamento bem como medidas divulgadas pelo ministério da saúde.

Um outro avanço registrado pelo município é a marca de mais de 27 mil doses de vacinas aplicadas em combate a COVID-19 no município de Matupá, que auxiliou na redução dos casos mais graves da doença.

Para mais informações sobre o Vacinómetro acesse: https://www.matupa.mt.gov.br/Covid-19/Vacinometro/