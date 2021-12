Sinfra-MT lança três licitações autorizadas pelo governador

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) publicou, nesta terça-feira (14.12), os editais de três licitações para pavimentação de duas estradas e construção de uma ponte de concreto em Mato Grosso. A previsão é que o Governo do Estado invista R$ 75 milhões nessas obras, com a pavimentação de quase 90 quilômetros de estradas.

As três licitações lançadas nesta semana foram anunciadas e autorizadas recentemente pelo governador Mauro Mendes, durante visitas e encontros com prefeitos e lideranças das regiões beneficiadas pelas obras. As três concorrências serão na modalidade de Regime Diferenciado de Contratação (RDC), do tipo menor preço e em lote único.

Serão pavimentados 66,84 km da MT-448, entre a Vila Itaquerê, em Novo São Joaquim, e a divisa com Santo Antônio do Leste. A obra está orçada em R$ 48.964.001,49 e vai beneficiar os moradores da Vila Itaquerê e propriedades rurais, que terão uma ligação asfáltica até a MT-130, principal rodovia da região.

A autorização para a licitação foi assinada pelo governador Mauro Mendes durante visita ao município de Primavera do Leste, no dia 09 de dezembro. “Mato Grosso é hoje o maior produtor brasileiro, mas o que é mais importante é a perspectiva de crescer ainda mais nos próximos anos. A terra de chão está virando asfalto”, afirmou o governador, na ocasião.

Além dessa obra, o Governo realiza outros investimentos na infraestrutura da região, como a pavimentação da MT-130 entre Paranatinga e Sete Placas e a pavimentação da MT-129 em Gaúcha do Norte.

A abertura desta licitação está marcada para o dia 11 de janeiro de 2022, às 09h, na Sala de Licitações da Sinfra-MT. Confira mais informações aqui.

Pontes e Lacerda

Autorizada pelo governador Mauro Mendes durante visita a Pontes e Lacerda no dia 03 de dezembro, a licitação para contratação de empresa para pavimentação da MT-473 também foi publicada nesta semana.

O trecho a ser asfaltado compreende uma distância de 22,86 km entre a chamada Curva do Cotovelo e o Rio Santa Rosa. O investimento previsto para essa obra é de R$ 22.032.386,82.

Conhecida como “Estrada do Matão”, a pavimentação da MT-473 é uma antiga reivindicação da cidade. O asfalto irá beneficiar os moradores da Vila Matão, Vila Triunfo e propriedades rurais da região, de crescente produção agrícola, que poderão chegar até a BR-174 através de uma via asfaltada.

A Sinfra-MT também realizou licitação para pavimentação de um trecho de 45 km da rodovia, entre a Curva do Cotovelo e a BR-174. O resultado deste processo foi homologado no dia 09 de dezembro e a empresa Rodocon se sagrou vencedora com uma proposta de R$ 30.343.841,01. O contrato deve ser assinado nos próximos dias.

A licitação será realizada no dia 11 de janeiro de 2022, às 14h, na Sala de Licitações da Sinfra-MT. Confira aqui mais informações.

Ponte na MT-160

A terceira licitação publicada nesta semana é referente a construção de uma ponte de 38,74 metros na rodovia MT-160, em Nova Monte Verde. Com orçamento de R$ 4.824.669,84, a obra prevê ainda a execução dos acessos dos dois lados da ponte, em uma extensão de aproximadamente um quilômetro. Com essa obra, o trajeto entre Alta Floresta e Nova Monte Verde não terá mais pontes de madeira.

A construção da ponte foi autorizada pelo governador Mauro Mendes durante reunião com prefeitos das regiões Norte e Noroeste no dia 07 de dezembro. Na ocasião, foi anunciado um investimento de R$ 468 milhões nas regiões, incluindo uma ponte de 1.480 metros sobre o Rio Juruena.

“A substituição de pontes de madeira representa a remoção de um obstáculo para o desenvolvimento do Estado. As pontes de concreto vão garantir um trânsito melhor durante todo o ano, promovendo o crescimento e garantindo o direito de ir e vir do cidadão”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira.

A sessão de recebimento das propostas será realizada no dia 13 de janeiro de 2022.

Guilherme Blatt | Sinfra-MT