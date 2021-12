Sedec apresenta a municípios novas regras de inclusão no Mapa do Turismo de MT

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec-MT), por meio da Secretaria Adjunta de Turismo (Seadtur), se reuniu de forma on-line com representantes do Turismo de 55 municípios, nesta quarta-feira (15.12). O objetivo foi discutir as novas regras para atualização do Mapa do Turismo de Mato Grosso.

Conforme o secretário-adjunto de Turismo, Jefferson Moreno, o encontro prevê a estruturação de uma rota turística sólida no Estado.

“Nossa finalidade é orientar os municípios sobre a importância de estarem incluídos no Mapa do Turismo, quais são as regras que o Ministério está propondo e quais são as normas que o Estado sugere, para assim organizarmos a cadeia de turismo em Mato Grosso”, explica.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, é preciso esclarecer aos municípios quais as especificações estabelecidas. “Esse é o momento de todos tomarem conhecimento sobre a forma de atuação de cada ente, tirar dúvidas e debater questões acerca da melhor maneira de desenvolver o turismo no Estado. É hora da retomada do setor e cada um tem a sua responsabilidade frente à recuperação do trade turístico, tanto União como governo do Estado e municípios”, frisa.

Atualmente, o Mapa do Turismo de Mato Grosso contempla 14 regiões turísticas, sendo cinco formalizadas e 85 municípios incluídos.

O Mapa do Turismo Brasileiro conta com 2.694 municípios, divididos em 333 regiões turísticas. A última versão foi divulgada em 2019, isso porque a atualização ocorre a cada dois anos.

O encontro também tratou sobre a inserção de informações na Plataforma Integrada de Turismo (PIT), divulgação dos destinos turísticos municipais, apresentação de dados e informações sobre o turismo para inclusão no Observatório do Desenvolvimento e qualificação dos profissionais do setor.

Para mais informações, entre em contato com a Seadtur pelos telefones: (65) 3613-9303/3613-9333.

Leticia Pereira | Sedec-MT