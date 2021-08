Perto de 40 mil doses, Alta Floresta vacinou na quinta-feira (26) pessoas com 22 anos

Após mudança para o Complexo Esportivo Geraldo Ramos e apoio voluntário dos acadêmicos de enfermagem da Fadaf, a vacinação contra a covid-19 em Alta Floresta segue em ritmo acelerado e pode atingir no final de semana a marca de 40 mil dose aplicadas, entre D1 e D2.

Durante toda essa semana, de acordo com uma programação divulgada pela SMS, a vacinação seria destinada apenas para as segundas doses (D2) das vacinas Astrazeneca e Coronavac mas, com a chegada de novas doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde, foi incluído no cronograma a vacinação das pessoas com 22 e 21 anos de idade que aconteceram na quinta (26) e sexta (27) respectivamente.

A equipe de vacinação da SMS espera que até o final de semana novas doses cheguem e que na próxima semana, aconteça a vacinação para as pessoas com 19 e 18 anos de idade, conforme recomendação do Ministério da Saúde.

Assim que finalizar essas faixas etárias, a SMS estará programando a tão esperada “repescagem” e intensificar ainda mais a aplicação das D2.

Ranking de vacinação

De acordo com o ranking de vacinação da SES, que é atualizado semanalmente, Alta Floresta já recebeu mais 47 mil doses, entre D1 e D2 onde foram imunizados 81,09% da população.

Se levarmos em conta apenas a aplicação da D1 cerca de 97,88% da população já foi imunizada. Já a D2 apenas 22,89% da população compareceu para receber a vacina.

O atendimento a população que estará se vacinando com a D1 ou com a D2 acontece no Ginásio Pezão de Alta Floresta de segunda a sexta das 07h30 as 10h30 e das 13h30 as 16h30.