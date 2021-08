COVID-19 – Fake ou não, população de Alta Floresta precisa manter os cuidados

Máscaras reduzem em 87% a chance de contrair covid-19, aponta pesquisa

Após a circulação de áudios e mensagens na redes sociais sobre uma possível circulação de uma nova variante da covid-19 em Alta Floresta conhecida como delta, a Prefeitura Municipal de Alta Floresta/Secretaria Municipal de Saúde se pronunciou através de uma nota oficial informando que a circulação dessas informações e de que haveria um possível fechamento do município, não procede, é FAKENEWS.

Os áudios que circulam nas redes sociais informa a chegada dessa nova variante através de um empresário, que esteve recentemente esteve de férias no litoral carioca e que apesar de ter testado positivo para a covid-19, manteve sua empresa aberta, mesmo sabendo que estava positivado. Não bastasse isso, funcionários e familiares mantiveram vida normal no município, com seus filhos, inclusive, indo para a escola.

A SMS informa na nota que está monitorando os casos de Covid-19 e está adotando todas as medidas preventivas em relação a qualquer variante da covid-19 que venha a circular no município e solicita a população para que mantenham os cuidados básicos e lembra que a pandemia não acabou.

A Secretária Municipal de Saúde, Sandra Correa de Mello deixou claro que a secretaria está em alerta sobre essa nova variante. “Estamos em alerta sobre a variante delta porém ainda não fizemos o sequenciamento de nenhuma amostra (o que já estamos providenciando). Enquanto secretária temos verificado um aumento no número de casos em toda a região principalmente no público infantil por isso estamos estudando ações para o enfrentamento do problema”.

Apesar da queda nas ocupações das UTIs o município de Alta Floresta está perto de chegar a 10 mil casos da covid-19. O município registra 9962 casos acumulados sendo que 9687 estão recuperados.

Confira a nota