Dois municípios em MT decretam emergência por conta da seca e mandam racionar uso de água

Os municípios de Cáceres e Chapada do Guimarães (220 e 68 quilômetros de Cuiabá, respectivamente) decretaram situação de emergência devido a falta de chuva há mais de 100 dias que tem provocado uma seca severa nas duas regiões.

De acordo com o sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, até agora, apenas Chapada teve o reconhecimento realizado no dia 11 deste mês. O processo de Cáceres ainda está em andamento, onde a prefeita Antônia Eliene Liberato Dias determinou até racionamento de água pelos moradores.

Conforme o documento, está vetado o uso de água fornecida pela rede pública para encher piscinas, lavagem de muros, calçadas, fachadas, veículos e uso se lava jatos domésticos até que se normalize o abastecimento de água.

Com a baixa do Rio Paraguai, os moradores já sofrem sem água potável nas torneiras. Segundo explica a prefeita, por ser fraca e pouca a água da rede de distribuição não sobe nos reservatórios das residências. “Nós estamos sofrendo as consequências da baixa do rio, da seca. Temos 12 bairros que sofrem com a captação de água e 7 que estão em racionamento. Isso é muito difícil. Nesse período pandêmico precisamos muito dos recursos hídricos. Nos preocupa muito e deixa em alerta, pedindo muito a Deus pela chuva”, explica a prefeita.

Consta ainda no documento que será feito fornecimento de água às famílias em situação de vulnerabilidade por meios administrativos, como caminhões pipa. Também permite a desapropriação de propriedades localizadas em áreas de risco. Também fica dispensada a licitação para compra de equipamentos e demais despesas para atividades de resposta a desastres como os incêndios.

Redação Só Notícias