Mulheres são homenageadas no encontro “Eu amo e cuido da mulher” no Sispumaf

Na manhã desta sexta-feira, 7 de março, foi realizado o encontro “Eu amo e cuido da Mulher”. A cerimônia aconteceu no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alta Floresta (Sispumaf) e contou com homenagens às mulheres, uma palestra motivacional sobre as conquistas femininas, além da apresentação de dados da Patrulha Maria da Penha. Mais de 80 mulheres participaram.

Essa ação envolve a Secretaria Municipal de Assistência Social, com o apoio da Câmara de Vereadores, CMDM, Polícia Civil, Polícia Militar: Patrulha Maria da Penha, Defensoria e Promotoria Pública, e SEBRAE. Essas são entidades que apoiam as mulheres dentro de suas áreas de atuação.

“Esse foi um momento pensado para as nossas mulheres. Mais do que lembrar destes dados, precisamos orientá-los e criar mecanismos de proteção. Mas também é preciso oferecer oportunidades para que essas mulheres, que são vítimas de violência, possam recomeçar”, afirmou a primeira-dama e secretária de Assistência Social e Cidadania, Vilma Gamba.

Além desta cerimônia, outras atividades serão realizadas durante o mês. Amanhã, dia 8, às 16h30, haverá um encontro denominado “Encontro de Mulheres”, que acontece no Aquarela Hamoa, com parceria da Academia Top Fitness, Arya, Associação Aquarela Hamoa, Protocolo Mulheres e CMDM.

No dia 14, às 8h, será realizado um café da manhã com roda de conversa com as mulheres da zeladoria, no CRAS Conviver. O evento será promovido pela Secretaria de Assistência Social. No dia 18, às 18h30, o SEBRAE promoverá o “Março Mulher” com a palestra “Finanças entre Elas”.

No dia 19, será o momento de cuidar da saúde. Através de uma iniciativa da Secretaria de Saúde, das 17h às 21h será realizado o Dia D de coleta de prevenção, consulta médica, consulta odontológica e testes rápidos de DSTs para mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos nas unidades de saúde Cidade Alta, Universitário e Santa Bárbara. E, no dia 28, será realizada uma Sessão Solene “Mulher de Destaque”, promovida pela Câmara de Vereadores.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação