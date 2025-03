Programação Março Mulher é lançada em coletiva de imprensa com envolvimento de diversos órgãos municipais

Na manhã de quinta-feira (6), foi oficialmente lançada a programação do Março Mulher em uma coletiva de imprensa realizada na Câmara Municipal de Alta Floresta. O evento contou com a presença das vereadoras Leonice Klaus dos Santos e Elisa Gomes Machado, do presidente da Câmara Municipal, Francisco Ailton dos Santos, da secretária de Assistência Social e Cidadania e primeira-dama, Vilma Boaro Gamba, além de representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), da Patrulha Maria da Penha, e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

A programação, que busca celebrar o Dia Internacional da Mulher, conta com uma série de eventos voltados para o empoderamento feminino e a promoção dos direitos das mulheres. A Câmara de Vereadores, mais uma vez, se mostra comprometida com a causa, apoiando ativamente as ações que integram a Rede de Proteção à Mulher no município.

A programação de março traz eventos diversificados, com o objetivo de conscientizar e empoderar as mulheres, além de fortalecer a rede de apoio àquelas que enfrentam situações de violência. Confira a agenda completa:

Programação Março Mulher 2025 (sujeita a alterações):

– Dia 07 – 8h: Aconteceu o evento Evento Eu amo, eu cuido da Mulher no SISPUMAF. Será feita a apresentação dos dados da Patrulha Maria da Penha, além de uma palestra motivacional sobre as conquistas das mulheres, coffee break e entrega de botões de rosas. Organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social com apoio da rede de proteção à mulher (Câmara de Vereadores, CMDM, Polícia Civil, Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha, Defensoria Pública, Promotoria Pública, SEBRAE).

– Dia 08 – 16h30: Encontro de Mulheres na Aquarela Hamoa. Realizado pela Academia Top Fitness, com a parceria da Associação Aquarela Hamoa, Protocolo Mulheres e CMDM.

– Dia 14 – 8h: Café da manhã e roda de conversa com as mulheres da zeladoria no CRAS Conviver. Promovido pela Secretaria de Assistência Social.

– Dia 18 – 18h30: Palestra Finanças entre Elas no SEBRAE, com foco no empoderamento econômico das mulheres. Promoção do SEBRAE.

– Dia 19 – 17h às 21h: Dia D de coleta de preventivo, consultas médicas, odontológicas e teste rápidos de DST’s para mulheres de 25 a 64 anos nas unidades de saúde Cidade Alta, Universitário e Santa Bárbara. Organização da Secretaria Municipal de Saúde.

– Dia 28 – 19h: Sessão Solene Mulher de Destaque na Câmara de Vereadores, para homenagear mulheres que se destacam em diversas áreas. Realização da Câmara de Vereadores.

A programação do Março Mulher conta com o envolvimento da Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Câmara de Vereadores, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Polícia Civil, Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha, Defensoria Pública, Promotoria Pública e SEBRAE.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa