Prefeitura notifica instituição bancária responsável por folha de pagamento do Município

O prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba, acompanhado pelo secretário de Fazenda, Carlos do Nascimento; do Procurador Jurídico, Kleber Coutinho, e da fiscal de contrato, Silvana Martins Sardinha Batista, reuniram-se com o Gerente do Banco Bradesco de Alta Floresta e um colaborador que atende no Pronto Atendimento localizado no Paço Municipal. O presidente do Sispumaf, Edmar Silva, também participou do encontro.

Na ocasião, os representantes da Gestão Municipal receberam explicações técnicas sobre o problema que a instituição bancária apresentou durante o processo de pagamento dos atrasos dos servidores, referente ao mês de fevereiro.

“Este momento foi necessário para entendermos o que ocorreu com o processo de pagamento dos servidores. Na nossa gestão, priorizamos efetuar o crédito na conta dos servidores sempre no último dia útil de cada mês, e o processo sempre ocorreu de forma tranquila, sem imprevistos”, disse o prefeito.

Toda essa situação gerou desconforto entre os servidores públicos, principalmente por ser véspera de um feriado prolongado, e muitas pessoas já haviam se programado. “Nesse feriadão, alguns iriam pescar, outros viajam para cidades vizinhas e, em alguns casos, as pessoas se programam para ir ao sítio, mas esse imprevisto pegou todos de surpresa”, argumentou o prefeito.

Durante o encontro, os representantes do banco explicaram que, além de uma mudança interna de protocolo, o sistema bancário também apresentou instabilidade, o que atrasou o envio da folha de pagamento. Ao final do encontro, a Administração Municipal notificou a instituição bancária, onde, através do documento, solicitou informações detalhadas do que ocorreu.

Fabio Bonadeu

Fonte: Diretoria de Comunicação