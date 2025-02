Obras de drenagem avançam e Nova Rota altera tráfego no norte da BR-163

Serviços serão realizados entre o km 538 e o km 548, em Diamantino, a partir de segunda-feira (10.02)

Para dar continuidade à implantação da drenagem no trecho duplicado da BR-163, a Nova Rota do Oeste fará a alteração no fluxo de veículos na região de Diamantino, entre o km 538 e o km 548. Na região, o tráfego vai funcionar em pista simples a partir das 9h de segunda-feira (10.02.2025). O prazo para conclusão do serviço e restabelecimento do fluxo em pista duplicada é de 30 dias. O serviço compõe as frentes de obras, que iniciaram após o Governo de Mato Grosso assumir o controle da Concessionária e realizar investimentos.

Conforme o cronograma da Concessionária, serão construídas duas estruturas, sendo uma galeria celular (km 543) e um bueiro (km 547) para que a vazão de água ocorra de forma mais eficiente em situações envolvendo chuvas intensas, evitando possíveis alagamentos ou acúmulo de água na pista.

O desvio do tráfego não altera o trajeto a ser percorrido pelos motoristas, garante mais segurança e possibilita mais agilidade na conclusão dos serviços, que demandam de intervenções no pavimento. Quem percorre o norte da BR-163 deve redobrar a atenção, respeitar a sinalização, bem como seguir as orientações repassadas nos canteiros de obras.

Se precisar, chame a Nova Rota – Para obter informações em tempo real sobre condições de tráfego, intervenções na rodovia, condições climáticas, entre outras situações no trecho sob concessão da BR-163, entre em contato com a Concessionária Nova Rota do Oeste pelo 0800 065 0163, que agora também funciona no WhatsApp. A central de atendimento funciona 24 horas.

Neste canal de comunicação, também podem ser acionados todos os serviços oferecidos pela Nova Rota aos motoristas que estão na rodovia, como atendimento operacional, socorro médico e mecânico.

Raquel Ferreira

Nova Rota do Oeste