Perícias de computação forense da Politec passam a ser realizadas em plantões 24 horas

São analisados dados contidos em dispositivos eletrônicos que são objetos de investigação em diferentes tipos de crimes

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) passou a realizar perícias em dispositivos eletrônicos em regime de plantão 24 horas. Iniciado em janeiro de 2025, o novo plantão contribuiu para o aumento da produtividade de laudos no setor, superando em 50% a média de exames realizados no mesmo período do ano anterior.

Somente no mês de janeiro foram produzidos 237 laudos periciais. Os números já são superiores à média mensal de exames demandados em 2024, que era de 125 laudos.

As perícias de computação forense analisam os dados contidos em dispositivos eletrônicos que são objetos de investigação em diferentes tipos de crimes, ainda que os conteúdos e a sua distribuição possam ter sido ocultados ou dissimulados pelos criminosos.

Os peritos atuam na preservação, extração, análise e formalização de dados de mídias de armazenamento, que correspondem, em sua maior parte, a aparelhos celulares, desktops, notebooks, servidores e dispositivos portáteis de armazenamento (pendrives, HDs externos, etc.), sendo responsáveis por identificar as informações recuperadas dos itens apreendidos.

A mudança na dinâmica de trabalho, que antes era realizada durante o expediente tradicional, faz parte da estratégia de enfrentamento aos crimes cibernéticos adotada pelo setor visando garantir o pronto atendimento a demandas urgentes, como extrações de vídeos e imagens de sistemas de segurança, otimizar a utilização das ferramentas periciais e ampliar a capacidade de atendimento.

A extração de dados periciais segue a cadeia de custódia estabelecida, garantindo a integridade da prova material e a imparcialidade das análises.

O Gerente de Perícias de Computação Forense, Max Martins de Freitas, acredita que a implantação do plantão 24 horas irá contribuir ainda mais para a efetividade dos trabalhos.

“Com a nova estrutura, além de manter esse padrão de segurança jurídica, conseguimos agilizar significativamente a entrega dos resultados, proporcionando respostas mais rápidas tanto para a população quanto para os órgãos requisitantes e com todo o sistema de Segurança Pública”, completou o gerente.

Assessoria | Politec – MT