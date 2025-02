Vereador Bernardo Patrício destaca avanços no mandato

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Alta Floresta realizada na última terça-feira (4), o vereador Bernardo Patrício dos Santos fez um pronunciamento em que destacou importantes avanços no seu mandato e reafirmou o compromisso com a população, especialmente em relação a questões habitacionais e ao desenvolvimento do bairro Jardim Panorama.

O parlamentar ressaltou a importância da emenda impositiva, uma ferramenta que permite aos vereadores destinar recursos de forma independente, sem depender das emendas parlamentares estaduais e federais. Ele explicou que, com a aprovação da emenda, os vereadores poderão destinar cerca de R$ 3 milhões durante o mandato, com total autonomia para beneficiar diretamente o município. “A Câmara teve a coragem de fazer a emenda impositiva, onde o vereador vai conseguir trabalhar no município com suas próprias emendas, aproximando-se dos anseios da população”, afirmou.

Bernardo também reafirmou seu compromisso com a área habitacional, tema que vem sendo um de seus principais focos de atuação. Ele destacou a importância de garantir moradia para os cidadãos mais vulneráveis e reforçou sua luta por melhorias nesse setor. “Continuarei trabalhando a questão habitacional, para que a pessoa tenha um local digno para morar. Aqueles que mais precisam, com certeza, terão o meu apoio, minha cobrança, minha luta e minha parceria”, disse Bernardo Patrício.

Outro ponto destacado por ele foi o bairro Jardim Panorama. Durante a sessão, o vereador anunciou que destinou R$ 200 mil através de sua emenda impositiva para a associação do bairro, com o objetivo de promover melhorias na infraestrutura local. “Vamos lutar para que o centro comunitário de Jardim Panorama seja o mais bonito da nossa cidade, fazendo o melhor para nossa comunidade e para nosso povo”, afirmou.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa