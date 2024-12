Alta Floresta celebra crescimento com a inauguração da loja Havan

“Um marco para o município”, afirma prefeito Chico Gamba

Neste sábado, 7 de dezembro, Alta Floresta viveu um momento histórico com a inauguração da 180ª loja da Havan. O empreendimento, que ocupa cerca de um hectare de construção e é considerado uma das mais modernas unidades da rede, marca um importante passo no desenvolvimento econômico e social do município. Durante a cerimônia de abertura, o prefeito Chico Gamba destacou o impacto positivo desse investimento, que já vinha contribuindo para a cidade desde o início da construção e que agora simboliza um novo horizonte para a região.

“Um sonho que se tornou realidade”

Segundo o prefeito, a chegada da Havan era um desejo antigo da população e representa muito mais do que uma simples inauguração. “Graças a Deus, esse sonho está se tornando verdade hoje. Esse empreendimento não só gera receita e empregos, mas também oferece opções de consumo para diferentes rendas familiares. É um negócio que é bom para todos: para a população, para a economia local e para a nossa imagem como um polo de crescimento”, enfatizou.

Chico Gamba também ressaltou que a Havan, mesmo antes de abrir as portas, já contribuía com o município por meio do ISSQN gerado durante a construção. Ele atribui o sucesso desse projeto à visão estratégica de Luciano Hang, presidente da rede, e à capacidade de Alta Floresta de se posicionar como uma cidade promissora. “O Luciano Hang é um empresário de renome mundial e não investiria em uma cidade sem potencial. Isso reforça a credibilidade de Alta Floresta como um polo em expansão”, disse o prefeito.

Impacto regional e perspectivas futuras

Para o prefeito, a chegada da Havan é apenas o começo de uma nova era para Alta Floresta. Ele acredita que este investimento abrirá as portas para outros empreendimentos de grande porte, fortalecendo ainda mais a economia local. “A vinda da Havan é um estímulo para que outras empresas se instalem aqui. Alta Floresta já é um polo, mas estamos nos consolidando como um centro ainda maior de desenvolvimento para toda a região”, afirmou.

Chico Gamba também destacou as melhorias de infraestrutura que estão em andamento, como a construção da ponte sobre o rio Juruena e a ligação com Juara, que irão fortalecer a conectividade do município com outras regiões estratégicas. “Esses avanços demonstram que estamos no caminho certo e que temos um futuro brilhante pela frente”, concluiu.

Oportunidades para a população

Além de gerar cerca de 200 empregos diretos, a nova loja oferece à comunidade uma ampla gama de produtos e serviços em um espaço moderno e acessível. O prefeito destacou que a Havan traz mais do que mercadorias; traz qualidade de vida e acesso a um padrão de consumo que antes não estava disponível. “A população agora tem mais opções, o que melhora a competitividade e os preços, beneficiando a todos”, disse.

Agradecimentos e otimismo

Em seu discurso, Chico Gamba expressou gratidão a Luciano Hang e à equipe da Havan pelo investimento em Alta Floresta. “Esse empreendimento é um exemplo de confiança em nosso potencial. Espero que essa inauguração seja o início de uma série de novos investimentos na nossa cidade. Alta Floresta está crescendo e se destacando cada vez mais no cenário estadual e nacional”, finalizou.

A inauguração da loja Havan representa não apenas um marco comercial, mas também um sinal claro de que Alta Floresta está preparada para se consolidar como um centro de desenvolvimento e oportunidades, atraindo olhares de investidores e promovendo qualidade de vida para sua população.