PM prende trio por associação criminosa, apreende veículos e drogas

Militares realizavam patrulhamento em decorrência da Operação Tolerância Zero no município, quando flagrou suspeitos

Três homens foram presos em flagrante, na noite desta sexta-feira (06.12), suspeitos por associação criminosa e tráfico de drogas em Alta Floresta.

Na ação, policiais militares da Força Tática do 8º Batalhão, apreenderam um veículo Gol, duas motocicletas e 16 porções de entorpecentes entre maconha, cocaína e pasta base de cocaína.

As equipes realizavam patrulhamento em decorrência da Operação Tolerância Zero, no bairro Flamboyant, quando flagraram os indivíduos em atitude suspeita, em frente a uma residência, já conhecida como local de compra e venda de entorpecentes na região.

Durante a tentativa de abordagem, dois suspeitos que estavam no veículo Gol fugiram em alta velocidade. Durante a fuga, os suspeitos atiraram contra os militares, que revidaram a agressão. Os suspeitos abandonaram o veículo e seguiram a fuga a pé.

Os policiais militares retornaram ao imóvel e flagraram três homens. Durante buscas no local, as equipes encontraram diversas porções de entorpecentes. À PM, um dos integrantes da quadrilha revelou que a droga foi trazida do município de Sinop.

Ainda na casa, os militares apreenderam duas motocicletas. A quadrilha e todo material recolhido foram levados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Wellyngton Souza | PMMT