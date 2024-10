MT Saúde inclui homens na isenção da coparticipação para exames de mamografia realizados neste mês

Novas adesões, beneficiários e dependentes do Plano MT Saúde, que possuam mais de 30 anos, podem usufruir da campanha

O Mato Grosso Saúde (MT Saúde) ampliou o seu público que está isento da coparticipação em exames de mamografia. Além das mulheres, homens, também acima de 30 anos, não precisarão pagar esse valor adicional, desde que o procedimento seja realizado em outubro. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama afeta cerca de 1% da população masculina brasileira e se desenvolve entre 50 e 70 anos.

O médico mastologista, Luciano Florisbelo, que atende pelo MT Saúde, ressalta que a detecção dessa doença no estágio inicial influencia positivamente nos resultados do tratamento. Ele menciona sintomas que servem de alerta para a busca imediata do atendimento médico.

“O câncer de mama dos homens tem os mesmos sintomas do que os das mulheres, como o aparecimento de nódulos, saída de secreção pelo mamilo e alteração da coloração da pele. Então, é muito importante que o homem busque um atendimento médico ao perceber esses sinais”, informa o especialista. A cada 100 casos em mulheres, um homem é diagnosticado.

Para a presidente do MT Saúde, Misma Thalita dos Anjos, a informação sobre esse tipo de doença, combinada a iniciativas de saúde, amplia as chances de acesso à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento.

“A maioria dos homens não sabe que também podem desenvolver o câncer de mama e trazer esse outro lado da campanha fortalece ainda mais o nosso compromisso com a saúde deles”, pontua a presidente.

A coparticipação é um valor adicional ao plano de saúde, cobrado por consultas e exames, conforme previsto no contrato do beneficiário. Esse valor tem um teto, que limita quanto o usuário pode pagar, independentemente do custo do procedimento. A isenção dessa taxa faz parte da campanha Adesão Carência Zero, que contempla beneficiários, dependentes e também as novas adesões.

MT Saúde

Em Cuiabá, cinco locais estão entre as clínicas e hospitais que atendem aos beneficiários pelo plano, como o Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem (Cadim), Cedic, Instituto Médico de Diagnósticos por Imagem (Imedi), Medclin Imagem e Laboratório, Imagens Medicina Diagnóstica, e Mamo-Rady Imagem e Diagnóstico Digital.

Já em Várzea Grande, o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) e a Clínica Vida Diagnóstico e Saúde, também realizam o atendimento.

Atendimento

Entre em contato com a nossa Central de Relacionamento com o Beneficiário: (65) 3613-7700 ou pelo nosso WhatsApp (65) 98463-3773.

Alexandre Ferreira* | MT Saúde