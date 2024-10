Sesp determina investigação para apurar suposta falha na revista de reeducandos

Secretário reforça que é obrigação do policial penal a revista em todos os reeducandos que exercem atividades laborais dentro e fora das penitenciárias e cadeias

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) destaca que é obrigação do policial penal a revista em todos os reeducandos que exercem atividades laborais, dentro e fora das penitenciárias e cadeias, quando retornam para suas celas.

A determinação é do secretário de Estado de Segurança Pública, coronel César Roveri, para apurar os motivos de suposta falta de revista por parte dos policiais penais, que foi denunciada pelo Sindicato da categoria.

“Apesar de nenhuma denúncia ter sido protocolada nesta Secretaria, determinei a apuração dos fatos, pois nos causa estranheza, principalmente por vir do Sindicato dos Policiais Penais, que são os responsáveis por esse cuidado de revistar a todos, antes que voltem para as celas. Ou seja, se isso ocorre é uma falha do exercício profissional. Nunca recebemos qualquer denúncia a esse respeito, nem do sindicato, nem de servidor”, afirma Roveri.

De acordo com o secretário, o trabalho precisa ser feito para impedir a entrada de materiais ilícitos dentro dos presídios.

“Essa é uma função obrigatória que os policiais penais devem cumprir, justamente para que os reeducandos não entrem nas penitenciárias com celulares, drogas, ou qualquer outro material ilícito. Se esse trabalho não está sendo feito, vamos averiguar para chegar aos responsáveis e adotar todas as medidas necessárias”, frisa Roveri.

Secom-MT