Racionamento de água tratada em Alta Floresta é suspenso

A Águas Alta Floresta informa a suspensão do calendário de racionamento de água tratada, resultado das ações proativas implementadas, dos investimentos extraordinários realizados e do início das chuvas, que melhoraram significativamente os níveis dos mananciais. Essas iniciativas permitiram a retomada progressiva do abastecimento em todo o município. Apesar dessa evolução positiva, a situação ainda requer cautela, e a concessionária segue monitorando os mananciais até que atinjam os níveis adequados para o período. Por essa razão, solicitamos que a população mantenha práticas de consumo consciente.

É importante destacar que, em alguns bairros, a pressão da água pode oscilar ao longo do dia, apresentando um aumento durante a noite, especialmente nas regiões do Boa Nova I, II e III, Jardim Por do Sol, Flamboyant, Jardim das Oliveiras, Jardim Primavera, Setor B e Cidade Bela. Caso alguma residência enfrente dificuldades no abastecimento, orientamos que entre em contato com a concessionária para que sejam realizadas as vistorias necessárias.

A Águas Alta Floresta se mantém à disposição pelos canais de atendimento: 0800 400 0504 (ligação gratuita) ou (65) 99297-6149 (WhatsApp).

Assessoria